Doi jucători nu mai intră în planurile lui Gică Hagi la naţionala României. Gigi Becali ştie cine sunt

Radu Constantin Publicat: 30 martie 2026, 18:11

Gică Hagi este aşteptat să preia echipa naţională a României. Gigi Becali crede că “Regele” va avea rezultate pe banca naţionalei, aşa cum a avut la Viitorul. Latifundiarul ştie şi care sunt jucătorii pe care Hagi nu va mai conta. Este vorba de Marius Marin şi Stanciu.

”Hagi poate să facă din orice. De la el te aștepți la orice. Din moment ce a putut să ia cu Viitorul, o echipă… A luat de două ori campionatul. Te poți aștepta la orice de la el.

Jucători valoroși noi nu avem, doar că atunci când cineva știe să facă o echipă, poate înlocui cât de cât valoarea cu spiritul de echipă, cu lupta. La Hagi nu merge, ăla te mănâncă. Nu alergi, te distruge.

Nu contează cum te cheamă, el e leu pe margine acolo, zbiară, te mănâncă. Nu te aștepta acum la mari performanțe, că nu are cu cine…”, a declarat Becali.

Patronul de la FCSB crede că primii jucători la care Gică Hagi renunţă sunt Nicolae Stanciu şi Marius Marin.

“Noi nu avem un mijlocaș valoros, nu ai cu cine. Mie îmi place Dragomir ăla, e muncitor, îmi place de el ca închizător, dar nu avem mijlocași valoroși. Marius Marin, ăla, săracul, nu mai e. Stanciu e valoros, se știe, dar e bătrân. Nu mai poate, nu mai merge”, a declarat Gigi Becali, la Fanatik.

