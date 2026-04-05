FC Porto – Famalicao 2-2. “Dragonii” scapă victoria printre degete! Egalați în al nouălea minut de prelungire

Daniel Işvanca Publicat: 5 aprilie 2026, 0:32

Jucătorii lui FC Porto, după un gol marcat / Profimedia

Etapa continuă în Liga Portugal, competiție transmisă LIVE și în exclusivitate pe AntenaPLAY. Ziua de sâmbătă a debutat cu duelul dintre Nacional și Estrela Amadora, unde Ianis Stoica a jucat doar o repriză.

Liderul FC Porto a făcut un pas greșit în campionat și a remizat dramatic pe teren propriu contra celor de la Famalicao. Oaspeții au egalat în minutul 90+9.

FC Porto – Famalicao 2-2

Final de meci! 

Min. 90+9: GOL! Pinheiro dă lovitura pentru oaspeți și egalează în prelungiri.

Min. 90+1: GOL! Fofana ia o acțiune pe cont propriu și marchează golul victoriei.

Min. 54: GOL! Sorriso restabilește egalitatea după un contraatac fulger al oaspeților.

Min. 46: Start în repriza secundă!

Final de primă repriză! 

Min. 35: GOL! Liderul din Liga Portugal deschide scorul prin Costa.

Min. 1: Start de meci!

Update: Echipele de start:

FC Porto (4-3-3): Diogo Costa – Alberto Costa, Bednarek, Kiwior, Zaidu – Froholdt, Varela, Mora – Pepe, Moffi, Pietuszewski

Famalicao (4-2-3-1): Carevic – Pinheiro, De Haas, Ba, Rafa Soares – Van de Looi, De Amorim – Gil Dias, Sa, Sorriso – Elisor

Nacional – Estrela Amadora 2-0

Final de meci! 

Min. 71: GOL! Paulinho Boia dublează avantajul gazdelor.

Min. 46: Start în repriza a doua! Ianis Stoica a fost schimbat la pauză.

Final de primă repriză! 

Min. 2: GOL! Ramirez deschide scorul direct din lovitură liberă.

Min. 1: Start de meci!

  • Nacional: Pereira – Nunez, Santos, Vitor, Gomes – Liziero, Baeza, Libidi – Veron, Diaz, Boia.
  • Estrela Amadora: Ribeiro – Langa, Schappo, Patrick, Scholze – Jansson, Sola, Doue – Ianis Stoica, Pinho, Marcus.

Sportin Lisabona – Santa Clara 4-2

Final de meci! 

Min. 90+5: GOL! Nel închide meciul.

Min. 89: GOL! Gazdele reduc din diferență prin Paciencia.

Min. 46: Start în repriza secundă!

Final de primă repriză! 

Min. 42: GOL! Trincao majorează avantajul celor de la Sporting.

Min. 39: GOL! Braganca aduce formația gazdă în avantaj.

Min. 22: GOL! Goncalves restabilește egalitatea din penalty.

Min. 3: Ce început de meci! Oaspeții deschid scorul prin Klismahn.

Min. 1: Start de meci!

  • Sporting Lisabona: Silva – Vagiannidis, Quaresma, Debast, Mangas – Braganca, Morita – Catamo, Trincao, Goncalves – Nel.
  • Santa Clara: Batista – Romao, Silva, Lima, Soares – Gustavo, Ferreira, Serginho – Simao, Fernando, Welinton.

Sporting Lisabona continuă cursa de urmărire a celor de la FC Porto, iar în etapa aceasta din Liga Portugal, va primi vizita celor de la Santa Clara.

O victorie i-ar aduce la doar patru puncte de liderul din campionatul Portugaliei, care va juca pe data de 4 aprilie contra celor de la Famalicao. Sporting are un bilanț de zece victorii, un rezultat de egalitate și o înfrângere pe teren propriu.

Programul complet al etapei 28

Vineri, 3 aprilie

  • Gil Vicente – AFS 3-0
  • Vitoria Guimaraes – Tondela 5-0
  • Sporting Lisabona – Santa Clara 3-2

Sâmbătă, 4 aprilie

  • 17:30 Nacional – Estrela Amadora
  • 20:00 Moreirense – Sporting Braga
  • 20:00 Rio Ave – Alverca
  • 22:30 FC Porto – Famalicao

Luni, 6 aprilie

  • 20:45 Arouca – Estoril Praia
  • 22:45 Casa Pia – Benfica Lisabona
