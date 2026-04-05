FC Porto – Famalicao 2-2. “Dragonii” scapă victoria printre degete! Egalați în al nouălea minut de prelungire

Etapa continuă în Liga Portugal, competiție transmisă LIVE și în exclusivitate pe AntenaPLAY. Ziua de sâmbătă a debutat cu duelul dintre Nacional și Estrela Amadora, unde Ianis Stoica a jucat doar o repriză.
Liderul FC Porto a făcut un pas greșit în campionat și a remizat dramatic pe teren propriu contra celor de la Famalicao. Oaspeții au egalat în minutul 90+9.
FC Porto – Famalicao 2-2
Final de meci!
Min. 90+9: GOL! Pinheiro dă lovitura pentru oaspeți și egalează în prelungiri.
Min. 90+1: GOL! Fofana ia o acțiune pe cont propriu și marchează golul victoriei.
Min. 54: GOL! Sorriso restabilește egalitatea după un contraatac fulger al oaspeților.
Min. 46: Start în repriza secundă!
Final de primă repriză!
Min. 35: GOL! Liderul din Liga Portugal deschide scorul prin Costa.
Min. 1: Start de meci!
Update: Echipele de start:
FC Porto (4-3-3): Diogo Costa – Alberto Costa, Bednarek, Kiwior, Zaidu – Froholdt, Varela, Mora – Pepe, Moffi, Pietuszewski
Famalicao (4-2-3-1): Carevic – Pinheiro, De Haas, Ba, Rafa Soares – Van de Looi, De Amorim – Gil Dias, Sa, Sorriso – Elisor
Nacional – Estrela Amadora 2-0
Final de meci!
Min. 71: GOL! Paulinho Boia dublează avantajul gazdelor.
Min. 46: Start în repriza a doua! Ianis Stoica a fost schimbat la pauză.
Final de primă repriză!
Min. 2: GOL! Ramirez deschide scorul direct din lovitură liberă.
Min. 1: Start de meci!
- Nacional: Pereira – Nunez, Santos, Vitor, Gomes – Liziero, Baeza, Libidi – Veron, Diaz, Boia.
- Estrela Amadora: Ribeiro – Langa, Schappo, Patrick, Scholze – Jansson, Sola, Doue – Ianis Stoica, Pinho, Marcus.
Sportin Lisabona – Santa Clara 4-2
Final de meci!
Min. 90+5: GOL! Nel închide meciul.
Min. 89: GOL! Gazdele reduc din diferență prin Paciencia.
Min. 46: Start în repriza secundă!
Final de primă repriză!
Min. 42: GOL! Trincao majorează avantajul celor de la Sporting.
Min. 39: GOL! Braganca aduce formația gazdă în avantaj.
Min. 22: GOL! Goncalves restabilește egalitatea din penalty.
Min. 3: Ce început de meci! Oaspeții deschid scorul prin Klismahn.
Min. 1: Start de meci!
- Sporting Lisabona: Silva – Vagiannidis, Quaresma, Debast, Mangas – Braganca, Morita – Catamo, Trincao, Goncalves – Nel.
- Santa Clara: Batista – Romao, Silva, Lima, Soares – Gustavo, Ferreira, Serginho – Simao, Fernando, Welinton.
Sporting Lisabona continuă cursa de urmărire a celor de la FC Porto, iar în etapa aceasta din Liga Portugal, va primi vizita celor de la Santa Clara.
O victorie i-ar aduce la doar patru puncte de liderul din campionatul Portugaliei, care va juca pe data de 4 aprilie contra celor de la Famalicao. Sporting are un bilanț de zece victorii, un rezultat de egalitate și o înfrângere pe teren propriu.
Programul complet al etapei 28
Vineri, 3 aprilie
- Gil Vicente – AFS 3-0
- Vitoria Guimaraes – Tondela 5-0
- Sporting Lisabona – Santa Clara 3-2
Sâmbătă, 4 aprilie
- 17:30 Nacional – Estrela Amadora
- 20:00 Moreirense – Sporting Braga
- 20:00 Rio Ave – Alverca
- 22:30 FC Porto – Famalicao
Luni, 6 aprilie
- 20:45 Arouca – Estoril Praia
- 22:45 Casa Pia – Benfica Lisabona
- Liga Portugal, pe un butoi cu pulbere! FC Porto şi Benfica s-au unit împotriva lui Sporting: “Fără ruşine”
- Braga – Porto 1-2. Liderul din Liga Portugal face un pas mare către titlu
- Jose Mourinho a plâns pe banca Benficăi, înainte de victoria cu Guimaraes
- FC Porto – Moreirense 3-0! Liderul a făcut show pe teren propriu şi s-a distanţat în fruntea clasamentului
- Ce atacant au pierdut Mihai Rotaru şi Gigi Becali! Jalen Blesa, “dublă” cu echipa românului Ianis Stoica!