Revenire de senzaţie în Liga 1! Antrenorul străin a fost prezentat oficial

Bogdan Stănescu Publicat: 28 martie 2026, 10:30

Mehmet Topal şi Elias Charalambous, la un meci dintre Petrolul şi FCSB / Sport Pictures

Mehmet Topal (40 de ani) a revenit la Petrolul. “Lupii galbeni” sunt într-o situaţie disperată în clasament, după două etape disputate în play-out fiind pe locul 8, cu 16 puncte. În acest moment, Petrolul e pe loc de baraj, dar are un singur punct peste Hermannstadt, care e pe poziţie de retrogradare. Unirea Slobozia e pe 7, la egalitate cu Petrolul.

Conducerea Petrolului a luat decizia de a se despărţi de Eugen Neagoe, pe fondul rezultatelor slabe, iar acum l-a prezentat pe Topal, care a mai fost de două ori pe banca “lupilor galbeni”. Topal a pregătit-o pe Petrolul în perioadele iulie – decembrie 2024 şi martie – mai 2025. Conducerea “lupilor galbeni” a fost foarte mulţumită de munca depusă de acesta şi de rezultatele Petrolului cu el pe bancă.

“Mehmet Topal, la al treilea mandat pe banca Petrolului!

Fostul internațional turc a revenit la Ploiești și va conduce echipa noastră în finalul acestui sezon, cu obiectivul securizării locului în primul eșalon!

🇹🇷 Mehmet Topal (40 ani) s-a mai aflat pe banca „galben-albastrilor” în două rânduri, pe parcursul ediției precedente a Superligii. Primul mandat s-a întins de la începutul campionatului și până la finalul anului 2024, constând în 23 de partide (8 victorii/11 remize/4 înfrângeri), iar revenirea s-a produs după prima etapă a fazei play-out, pentru ultimele 8 întâlniri ale sezonului trecut (3 victorii/2 egaluri/3 înfrângeri).

💛💙 Topal își va (re)întâlni elevii astăzi și va trece direct la treabă, cu ocazia jocului de pregătire programat în compania divizionarei secunde FC Voluntari (ora 14.00, baza Pleașa).

Mult succes, Mehmet Topal!”, a transmis Petrolul, pe Facebook.

Ştirea iniţială

Potrivit gsp.ro, Mehmet Topal e aşteptat sâmbătă la Petrolul, pentru a pune la punct ultimele detalii legate de contractul lui şi a semna înţelegerea.

Topal ar urma să ajungă la echipă sâmbătă, la meciul amical pe care Petrolul îl dispută la Snagov cu FC Voluntari. El va semna iniţial până la finalul sezonului, contractul prelungindu-se automat dacă Topal reuşeşte să salveze echipa de la retrogradare.

Primul meci oficial al Petrolului cu Topal pe bancă va fi cel cu Csikszereda. Petrolul – Csikszereda se dispută luni, 6 aprilie, de la ora 17:30.

Mehmet Topal are, ca jucător, un CV impresionant. Are 3 titluri de campion al Turciei, câte unul luat cu următoarele echipe: Galatasaray (2007-2008), Fenerbahce (2013-2014) şi Istanbul Başakşehir (2019-2020). A cucerit Cupa Turciei cu Fenerbahce, în sezonul 2012-2013. Mai are 3 Supercupe ale Turciei câştigate, câte una cu Galatasaray (2008), Fenerbahce (2014) şi Beşiktaş (2021).

A jucat 81 de meciuri pentru naţionala Turciei, pentru care a marcat 2 goluri. A obţinut, alături de naţionala Turciei, un loc 3 la Campionatul European din 2008.

 

Loading ... Loading ...
