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Gigi Becali, acord cu Denis Drăguş pentru transferul la FCSB! Ce se întâmplă cu Florinel Coman

Viviana Moraru Publicat: 19 iunie 2026, 19:41

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Gigi Becali, acord cu Denis Drăguş pentru transferul la FCSB! Ce se întâmplă cu Florinel Coman

Gigi Becali, Denis Drăguș și Florinel Coman/ Instagram

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Gigi Becali a oferit noi detalii despre transferul lui Denis Drăguş la FCSB. Patronul roş-albaştrilor a dezvăluit că s-a înţeles cu atacantul român, urmând ca acesta să-şi rezolve situaţia de la club.

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Denis Drăguş se află sub contract cu Trabzonspor. În ultimul sezon, atacantul de 26 de ani a fost împrumutat atât la Eyupspor, cât şi la Gaziantep, unde a fost antrenat de Mirel Rădoi.

Gigi Becali, acord cu Denis Drăguş: “M-am înţeles, doar să-i dea drumul ăia”

Întrebat despre transferurile pregătite pentru sezonul viitor, Gigi Becali a vorbit despre Denis Drăguş. Patronul de la FCSB s-a întâlnit recent cu atacantul român, la un eveniment în familia Hagi.

Becali a dezvăluit că s-a înţeles cu Drăguş, aşteptând ca acesta să ajungă la un acord cu cei de la Trabzonspor pentru mutarea la FCSB. Atacantul ar urma să încaseze peste un milion de euro pe sezon la formaţia roş-albastră.

De asemenea, Gigi Becali a dezvăluit că a discutat şi cu Florinel Coman, fiind însă nemulţumit de evoluţiile avute de “Mbappe” în cele două meciuri ale naţionalei, de la începutul acestei luni.

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“Coman, Drăguș, Tănase. Cam așa vreau. Cu Coman am vorbit și i-am zis după primul meci (n.r. de la națională, cel cu Georgia): Bă, nici nu te iau. Nu a fost nici în al doilea ceea ce vreau. Pe Drăguș nu îl caracterizez, că e fotbalist.

Ăla joacă și la 2 noaptea, dacă îl scoli, joacă fotbal. Cu el m-am înțeles, doar să îi dea drumul ăia. Calculăm în așa fel încât să ia 1 milion într-un an. 1,3 milioane, 1,4″, a spus Gigi Becali, conform digisport.ro.

Gigi Becali pregătește o campanie spectaculoasă de transferuri la FCSB, în această vară, după ratarea play-off-ului în sezonul recent încheiat. Patronul roș-albaștrilor a transmis că vrea să aducă șase noi jucători în lotul condus de Marius Baciu. Până în acest moment, FCSB a prezentat oficial un singur jucător, pe fundaşul dreapta Ronny Labonne.

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