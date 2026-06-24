FCSB, negocieri avansate cu jucătorul de 1.500.000 de euro

FCSB a bifat un singur transfer până în acest moment, aducerea lui Ronny Labonne, liber de contract de la Caen, iar trupa bucureşteană încearcă să mai realizeze ş alte transferuri.
Una dintre problemele identificate de staff-ul tehnic este zona centrală a defensivei, mai ales după despărțirea de fundașul bosniac Daniel Graovac. Astfel, conducerea clubului a început căutările pentru un înlocuitor care să aducă experiență și siguranță în apărare.
Fotbalistul care este în negocieri avansate cu FCSB
Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, FCSB se află în negocieri cu Nicholas Opoku, fundaș central în vârstă de 28 de ani. Fotbalistul este cotat la 1,5 milioane de euro și reprezintă o variantă surprinzătoare pentru campania de transferuri a vicecampioanei României. Opoku are în spate experiențe în fotbalul european și este văzut ca un jucător capabil să aducă un plus de consistență defensivei, pe modelul Ngezana.
Valoarea sa de piață și profilul său indică faptul că FCSB încearcă să ridice nivelul lotului pentru obiectivele din sezonul viitor. Mutarea nu este însă finalizată, iar negocierile sunt încă în desfășurare. Oficialii clubului speră să ajungă la un acord cât mai rapid, în contextul în care perioada de pregătire pentru noul sezon este deja în plină desfășurare, iar timpul rămas până la startul competițiilor oficiale este limitat.
Dacă transferul se va concretiza, Nicholas Opoku ar deveni una dintre cele mai importante achiziții ale verii pentru FCSB și ar putea rezolva una dintre principalele probleme ale echipei înaintea debutului în noua stagiune.
Cariera lui Nicholas Opoku
Nicholas Opoku și-a început cariera la Club Africain, în Tunisia, înainte de a face pasul în fotbalul european, unde a evoluat pentru Udinese, Amiens și Kasımpaşa. Internațional ghanez cu 18 selecții la prima reprezentativă, fundașul central a acumulat experiență în campionatele din Italia, Franța și Turcia, remarcându-se prin forța fizică și jocul aerian.
El ar urma să vină din postura de jucător liber de contract după ce şi-a încheiat înţelegerea cu Kasimpaşa, pentru care a evoluat în 30 de partide în ultimul sezon al campionatului din Turcia.
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