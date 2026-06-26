FCSB, tot mai aproape de al doilea transfer al verii. Mihai Stoica a confirmat: „Dorește să vină”

FCSB e tot mai aproape de realizarea celui de-al doilea transfer al verii. Mihai Stoica a confirmat că se poartă negocieri avansate cu un atacant, care și-a dat deja acordul pentru transfer.

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Mihai Stoica a dezvăluit că acest jucător a fost pe lista FCSB-ului și în iarnă, însă mutarea a picat, deoarece clubul de care aparține și-a îndeplinit obiectivul.

FCSB, tot mai aproape de al doilea transfer al verii

De asemenea, Mihai Stoica a mai declarat că în cazul în care transferul se va concretiza, FCSB ar da o mare lovitură. Președintele Consiliului de Administrație al roș-albaștrilor a dezvăluit că rămâne de văzut dacă FCSB se va înțelege cu clubul de care aparține jucătorul dorit.

„Am început negocierile, dar e foarte scump. E jucătorul pe care din noiembrie tot încercăm să-l aducem. În iarnă nu s-a putut, părea că e închisă de tot, iar acum s-a întredeschis. Rămâne de văzut dacă reuşim. E complicat, dar dacă reuşim e cea mai mare lovitură pe care o căutăm s-o dăm. Nu e concurenţă pentru Bîrligea.

În iarnă, clubul nu-i fixase preţul. Erau în obiectiv şi s-a îndeplinit şi de aia am crezut că s-a cam terminat, dar acum… El doreşte să vină şi trebuie să vedem dacă ne înţelegem. La salariu suntem aproape, dar după să vedem dacă ne înţelegem cu clubul. Unele informaţii venite au fost veridice, altele mai puţin, iar problema apare când sunt mulţi agenţi. Când un agent propune un jucător, îl aduci şi jucătorul vrea să vină, atunci meriţi să încasezi un comision.