Florin Prunea o avertizează pe FCSB: "Au o problemă majoră". Semnalul de alarmă tras de fostul portar - Antena Sport

„FCSB are o problemă majoră, jucătorul sub vârstă (n.r. – under 21). Accidentarea lui Pantea poate da peste cap tot sistemul. Singura variantă este Octavian Popescu, dar cine iese de acolo? Iese vreodată Coman? Nu cred. Iese vreodată Băluță?

E o problemă mare, nu știu cum o vor gestiona. Și i-au avut pe Ianis Stoica, pe Musi, care uite ce sezon face la Petrolul! E o mare problemă.

FCSB joacă, dar vedeți, etapa trecută, cu problemele medicale avute, au avut probleme mari cu Sepsi. Dar asta se poate întâmpla pe parcursul unui campionat”, a declarat Florin Prunea, la digisport.ro.

Mihai Stoica, mesaj ciudat despre accidentarea titularului de la FCSB

Mihai Stoica a transmis un mesaj ciudat despre accidentarea titularului de la FCSB. Oficialul roș-albaștrilor a vorbit despre situația lui Alexandru Pantea, care ar putea rata tot restul sezonului.

Principala problemă a FCSB-ului este acum legată de regula U21. Mihai Stoica a spus totuși că accidentarea este o lovitură pentru Alexandru Pantea, nu pentru echipă, deoarece Elias Charalambous are mai mulți fotbaliști care pot fi considerați o soluție.

Ceilalți jucători din lot care sunt eligibili pentru regula U21 sunt Octavian Popescu, Eduard Radaslavescu, sau alți tineri de la academia roș-albaștrilor. „Pantea a suferit o accidentare și la prima vedere pare o ruptură de ligamente încrucișate. Nu poți face RMN acum. Noi am auzit un zgomot, când se rupe un ligament se aude. E o lovitură pentru Pantea. Soluțiile sunt Tavi Popescu, Radaslavescu și Pandele, plus alți 4 tineri din academie. E o lovitură pentru el, noi avem soluții”, a spus Mihai Stoica, la orangesport.ro.

