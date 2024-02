Mihai Stoica, mesaj ciudat despre accidentarea titularului de la FCSB: „E o lovitură pentru el, nu pentru noi” - Antena Sport

De asemenea, Balint a transmis că FCSB are mari șanse să câștige primul titlu după nouă ani, însă a subliniat că roș-albaștrii au mai fost aproape să devină campioană și în sezoanele trecute, însă s-a încurcat pe final.

„Ca echipă, din păcate nu există nicio echipă care să aibă constanță. Sigur, FCSB are un joc spectaculos în multe momente, dar au și ei problemele, plus faptul că acolo se fac lucrurile altfel decât sunt normale în fotbal, lucrul ăsta nu mă face să privesc cu ochi buni.

Mi-aș dori să fie un club mai organizat, antrenorii să antreneze, patronii să conducă bine clubul, asta ar fi frumos.

Are șanse mari să ia campionatul în acest an, dar a avut în fiecare an și din păcate a dat cu piciorul pe final”, a declarat Gabi Balint, conform sport.ro.