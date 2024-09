Florin Prunea, semnal de alarmă pentru FCSB înainte de derby-ul cu CFR Cluj! Ce trebuie să facă roș-albaștrii - Antena Sport

Antrenorul celor de la CFR Cluj a mai menționat faptul că este mulțumit cu lotul pe care îl are la dispoziție, însă a anunțat că, în momentul de față, nu se gândește la câștigarea titlului.

„A fost o pauză de care toți aveam nevoie. Unii jucători care au fost la lotul național au venit mai târziu, sunt și ceva accidentări, vreo trei jucători care sigur nu vor juca și sunt alți trei incerți, vom vedea la antrenament azi. Cei care s-au antrenat, s-au antrenat foarte bine, sunt mulțumit.

Și-n Europa am zis că nu am luat gol, și am luat trei odată. Într-adevăr, e o perioadă bună în campionat, dar jucăm împotriva campioanei, cel mai bun test, e un meci important, nu decisiv, mai sunt și altele, dar e important pentru noi să câștigăm.

Avem un lot competitiv, foarte bun, cu doi jucători pe post. Sper să nu mai plece nimeni, sunt mulțumit de lot. Trebuie să înțelegem situația, sunt convins că putem să ne batem. Obiectivul să fie play-off, va fi bătaie mare.

(N.r. Chiar și în situația în care CFR și-a vândut cel mai important atacant la o rivală, ați putea garanta că echipa se va bate la titlu) Să ne gândim la play-off, asta e realitatea, chiar dacă va râde lumea! Trebuie să ne batem la play-off, zece echipe cred că se vor mai bate. Toți își doresc să câștige campionatul, e clar, eu am încredere în lot.

Ambele echipe sunt cam la fel, ei au meciuri în Europa, mai mulți jucători. Va fi un meci strâns, de bătaie, să vedem în ce condiții va fi și terenul, trebuie să ne adaptăm la orice”, a spus Dan Petrescu, la conferința de presă.