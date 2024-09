"Meci de bătaie!" Dan Petrescu, mesaj de luptă înainte de CFR Cluj - FCSB! Ce a spus despre lotul pe care îl are la dispoziție - Antena Sport

„Meci de bătaie!” Dan Petrescu, mesaj de luptă înainte de CFR Cluj – FCSB! Ce a spus despre lotul pe care îl are la dispoziție

Dan Petrescu, mesaj de luptă înainte de CFR Cluj - FCSB! Captură: Youtube Dan Petrescu a transmis un mesaj de luptă înainte de CFR Cluj – FCSB! Antrenorul echipei din Gruia nu s-a ferit de cuvinte, la conferința de presă. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Duelul dintre CFR Cluj și FCSB este programat duminică, de la ora 21:00. Partida care contează pentru etapa cu numărul 9 a sezonului de Liga 1 va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro. Dan Petrescu, mesaj de luptă înainte de CFR Cluj – FCSB! Dan Petrescu a dezvăluit că se așteaptă la un meci greu în fața campioanei, numind partida drept „cel mai bun test". Antrenorul celor de la CFR Cluj a mai menționat faptul că este mulțumit cu lotul pe care îl are la dispoziție, însă a anunțat că, în momentul de față, nu se gândește la câștigarea titlului. „A fost o pauză de care toți aveam nevoie. Unii jucători care au fost la lotul național au venit mai târziu, sunt și ceva accidentări, vreo trei jucători care sigur nu vor juca și sunt alți trei incerți, vom vedea la antrenament azi. Cei care s-au antrenat, s-au antrenat foarte bine, sunt mulțumit.

Și-n Europa am zis că nu am luat gol, și am luat trei odată. Într-adevăr, e o perioadă bună în campionat, dar jucăm împotriva campioanei, cel mai bun test, e un meci important, nu decisiv, mai sunt și altele, dar e important pentru noi să câștigăm.

Avem un lot competitiv, foarte bun, cu doi jucători pe post. Sper să nu mai plece nimeni, sunt mulțumit de lot. Trebuie să înțelegem situația, sunt convins că putem să ne batem. Obiectivul să fie play-off, va fi bătaie mare”

„Să ne gândim la play-off”

Trebuie să mă adaptez la orice club, dacă s-ar lua clubul după mine, ar fi bine. Fiecare antrenor își dorește. Dar cred că avem un lot foarte bun, Să rămână sănătoși jucătorii, vom putea face față.

(N.r. Chiar și în situația în care CFR și-a vândut cel mai important atacant la o rivală, ați putea garanta că echipa se va bate la titlu) Să ne gândim la play-off, asta e realitatea, chiar dacă va râde lumea! Trebuie să ne batem la play-off, zece echipe cred că se vor mai bate. Toți își doresc să câștige campionatul, e clar, eu am încredere în lot. Ambele echipe sunt cam la fel, ei au meciuri în Europa, mai mulți jucători. Va fi un meci strâns, de bătaie, să vedem în ce condiții va fi și terenul, trebuie să ne adaptăm la orice”, a spus Dan Petrescu, la conferința de presă. Lovitură pentru FCSB, înaintea derby-ului cu CFR Cluj FCSB a primit o lovitură dură, înaintea derby-ului cu CFR Cluj. Elias Charalamboous a făcut un anunț despre situația jucătorilor accidentați, mărturisind că și Vlad Chiricheș ar putea rata duelul din Gruia. Gigi Becali a anunțat că Vlad Chiricheș va fi păstrat pe lista FCSB-ului, pentru meciul cu CFR Cluj, iar ulterior nu se va mai baza pe serviciile fundașului la duelurile de campionat. Totuși, Chiricheș are mari șanse să rateze confruntarea din Gruia din cauza unei accidentări, după cum a anunțat Elias Charalambous. Antrenorul cipriot al roș-albaștrilor a transmis că FCSB nu se va putea baza nici pe Mihai Lixandru, Malcom Edjouma și David Kiki la meciul cu CFR Cluj, toți trei fiind accidentați. „La acest moment, Lixandru, Kiki și Edjouma sunt cei trei accidentați. Chiricheș a simțit și el ceva. E acum cu doctorii. Vom vedea care este situația lui”, a anunțat Elias Charalambous, la conferința de presă. De asemenea, Mihai Stoica a anunțat recent că și Siyabonga Ngezana ar putea rata duelul cu CFR Cluj, din cauza oboselii acumulate în urma convocării la echipa sa națională.

„Ngezana a ajuns azi dimineaţă (n.r. vineri dimineață), flight delay, a zis că e atât de obosit încât nu ştie dacă poate juca. Am zis ok, te odihneşti bine şi vedem sâmbătă dacă eşti apt duminică. A zis că e frânt. Nu ştiu cât îl afectează pe el ce au scris ziarele acolo. Rute doar acum la întoarcere, patru decolări, patru aterizări.

Dacă un jucător spune că nu e sută la sută, nu se simte bine, cum ar putea să nu-i aparţină lui decizia? Orice jucător care spune că nu se simte bine, nu joacă, unde s-a mai pomenit să forţezi un jucător să joace?”, a declarat Mihai Stoica, la primasport.ro.

