Florin Prunea, un nou mesaj în "războiul" cu Adrian Mutu: "De la el a început"! L-a făcut praf pe "Briliant": "Spuneţi-mi rezultatele lui" - Antena Sport

Florin Prunea a negat că „războiul” cu Adrian Mutu a început de la el, aşa cum susţinea „Briliantul” într-o conferinţă de presă. Fostul portar al Generaţiei de Aur şi-a cerut scuze că a folosit detalii private în conflictul pe care îl are cu antrenorul Petrolului, dar a continuat să îl atace pe Mutu în privinţa rezultatelor obţinute de acesta.

Prunea a recunoscut că a avut o discuţie cu Mutu legată de preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, cu care fostul portar al Generaţiei de Aur are un conflict de ani buni. Prunea nu a dorit să dezvăluie ce a discutat atunci cu Mutu în privinţa lui Burleanu.

Florin Prunea, despre Adrian Mutu: „Spuneți-mi rezultatele lui! Luați meciuri câștigate, meciuri egale, meciuri pierdute”

„Nu a început de la mine, a început de la el. Eu dimineață am văzut declarația lui. Eu cred că problema asta cu Burleanu am rezolvat-o la Cluj. Am avut o discuție privată cu Mutu, iar eu discuțiile private pe care le am nu le fac publice, cred că am rezolvat. Nu cred că are vreo legătură Burleanu. Eu doar analizez antrenorul. Atât și nimic mai mult.

Eu vorbesc de rezultatele antrenorului Mutu, atât și nimic mai mult. Chestia cu Burleanu, și el știe ce zic acum, cred că am rezolvat-o la Cluj.

Eu cred că are lucruri mai importante de făcut în momentul de față, asta este părerea mea. Eu îi analizez rezultatul la echipele de club la care a fost. Atât și nimic mai mult. Spuneți-mi și mie rezultatele lui! Luați meciuri câștigate, meciuri egale, meciuri pierdute.