Adrian Mutu, răspuns dur pentru Florin Prunea: "Sunt obişnuit să abereze tot felul de chestii" - Antena Sport

Adrian Mutu a avut un răspuns dur pentru Florin Prunea, după acuzaţiile fostului portar al naţionalei. Mutu spune că e obişnuit cu atacurile lui Prunea din cauza faptului că a fost lângă Răzvan Burleanu într-o campanie.

Mutu spune că aceste atacuri sunt legate de trecutul său şi că e obişnuit să aibă parte de un asemenea tratament din partea lui Prunea.

Adrian Mutu i-a răspuns dur lui Florin Prunea

„Sunt obişnuit cu astfel de lucruri. Din când în când, cineva se leagă de trecut. Sunt ani de când se ia de mine. Probabil l-a deranjat că am fost alături de domnul Burleanu în acea campanie acum câţiva ani de zile. De atunci, o dată pe an sau chiar mai des lansează nişte atacuri la adresa mea. Sunt obişnuit când cineva care nu are ce să spună profesional şi să se ia de trecutul meu şi să abereze tot felul de chestii„, a spus Adrian Mutu într-o conferinţă de presă.

Florin Prunea l-a făcut praf pe Adi Mutu

Florin Prunea continuă atacurile dure la adresa lui Adrian Mutu. Fostul portar l-a acuzat pe „Briliant” că nu se dedică 100% clubului Petrolul, fiind interesat şi de colaborările pe care le mai are în online. Mutu i-a răspuns, iar Prunea a lansat un nou atac brutal.

”Îl consider un antrenor slab, care pe unde a fost nu a făcut nimic. Un antrenor care a lăsat Rapidul pentru o brumă de bani și a plecat într-un moment în care cine făcea așa ceva în România nu mai antrena în viața lui.