Florin Răducioiu știe cine este antrenorul perfect pentru Universitatea Craiova: "La anul se bate la titlu!" - Antena Sport

„Rădoi și Gâlcă sunt doi antrenori diferiți. Costel este mult mai experimentat, a fost campion cu FCSB, s-a maturizat și el. Nu ai cum să nu îmbunătățești modul de a lucra. Dacă aș fi patron, l-aș lua pe Costel! Este extrem de echilibrat, este un tip care știe în momentele dificile să ia niște decizii importante. Îmi place calmul lui, îmi place echilibrul lui.

La titlu nu cred că mai sunt șanse, dar el va aduce ceva nou. Depinde cât va reuși să îi motiveze și să creadă în aceste șanse de pe hârtie, dar nu cred că mai sunt șanse. Costel trebuie să încerce să-și cunoască jucătorii, să îi motiveze. Evident, la anul se bate la titlu, dar nu să-l aduci pentru o lună și jumătate sau două. Îl aduci să pună bazele și pentru a câștiga anul viitor titlul”, a spus Florin Răducioiu, potrivit sport.ro.

Și Basarab Panduru l-a recomandat pe Costel Gâlcă la Universitatea Craiova

Basarab Panduru l-a recomandat pe Costel Gâlcă pentru postul de antrenor de la Universitatea Craiova. Fostul internațional este prieten cu omul care a câștigat „tripla” cu FCSB în 2015 și i-a transmis un mesaj direct lui Mihai Rotaru.

„E greu să văd, că au fost antrenori despre care credeam că sunt buni pentru Craiova şi care au plecat de acolo cum au plecat. Nu ştiu dacă cineva mai e bun în momentul ăsta.

El (n.r. – Constantin Gâlcă) poate fi o soluţie. Am văzut că azi a spus că e antrenor şi că trebuie să-şi facă meseria şi întrebat dacă s-ar duce a zis că s-ar duce, că asta e meseria lui. Rădoi am zis că-i bun, Reghecampf am zis că-i bun, dar uite că nu s-a întâmplat nimic bun până la urmă.

Vorbesc cu el (n.r. – Gâlcă), dar nu spun nimic, că aşa e normal. E prietenul meu, discut orice cu el şi vorbesc cu el. Da, l-aş vedea acolo (n.r. – la Universitatea Craiova)”, a spus Basarab Panduru la orangesport.ro.

