Florin Răducioiu, verdict în lupta la titlu după ce CFR Cluj s-a încurcat cu UTA: „Îmi pun un semn de întrebare!” - Antena Sport

Băieţilor n-am ce să le reproşez, e prima dată când jucăm cu trei pe fund. Am crezut că şi ei vor juca la fel, d-asta am avut de suferit. Şi-au creat o superioritate la mijlocul terenului, ne-au surprins. Dar noi ne-am apărat bine, n-am luat gol şi cu şansă. Noi când ne apărăm, ne apărăm cu toţii. Am luat un punct la CFR acasă, e greu să faci asta. Nu prea am mai luat goluri în ultimele meciuri. Sunt mulţumit, am luat totuşi un punct cu CFR Cluj.

Încercăm să câştigăm cu Hermannstadt în etapa viitoare, acasă la Oradea”, a declarat Mircea Rednic, conform digisport.ro.