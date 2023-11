Mircea Rednic a tras concluziile, după ce UTA a încurcat-o pe CFR Cluj: "Ne-au surprins! Am avut de suferit!" - Antena Sport

Reclamă

Rednic s-a mai declarat încrezător înaintea meciului din runda viitoare, cu Hermannstadt, şi speră ca UTA să obţină cele trei puncte.

„Ţinând cont de repriza a doua, în care am fost dominaţi, sunt mulţumit. I-am şi lăsat noi să aibă impresia că ne domină, au fost dueluri pe care noi le-am câştigat. Prima repriză a fost mai echilibrată, în a doua au avut ei posesia. Şi noi am avut ocazii, una prin Carp, a doua a fost bara lui Căpuşă. Dar puteam fi mulţumiţi, am întâlnit o echipă bună.

Băieţilor n-am ce să le reproşez, e prima dată când jucăm cu trei pe fund. Am crezut că şi ei vor juca la fel, d-asta am avut de suferit. Şi-au creat o superioritate la mijlocul terenului, ne-au surprins. Dar noi ne-am apărat bine, n-am luat gol şi cu şansă. Noi când ne apărăm, ne apărăm cu toţii. Am luat un punct la CFR acasă, e greu să faci asta. Nu prea am mai luat goluri în ultimele meciuri. Sunt mulţumit, am luat totuşi un punct cu CFR Cluj.

Încercăm să câştigăm cu Hermannstadt în etapa viitoare, acasă la Oradea”, a declarat Mircea Rednic, conform digisport.ro.

CFR Cluj a ratat şansa de a urca pe primul loc

Într-un meci pe care oaspeţii l-au gestionat bine în apărare, iar clujenii nu au găsit drumul spre gol, deşi au avut multe ocazii, gazdele au cerut un penalti în minutul 15, însă arbitrul Ionuţ Coza nu a dat nimic. Căpuşă a lovit bara în minutul 61, apoi Tachtsidis a trimis în bară, în minutul 73, iar în minutul 87 golul lui Bîrligea a fost anulat pentru ofsaid. S-a încheiat 0-0 şi CFR Cluj rămâne pe locul al doilea, cu 32 de puncte. UTA Arad e pe 13, cu 19 puncte.