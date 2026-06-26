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Fostul jucător de la FCSB şi Dinamo, mutare surprinzătoare! Cu ce echipă a semnat

Mihai Alecu Publicat: 26 iunie 2026, 16:56

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Fostul jucător de la FCSB şi Dinamo, mutare surprinzătoare! Cu ce echipă a semnat

Fostul jucător de la Dinamo şi FCSB, Grădinaru, a semnat cu Unirea Slobozia. Foto: Sport Pictures

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Perioada de mercato este în plină desfăşurare şi mulţi jucători sunt acum în căutare de noi angajamente, iar unele mutări sunt surprinzătoare dacă privim contextul în care acestea sunt făcute.

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Fostul fotbalist de la FCSB şi Dinamo, Răzvan Grădinaru, pleacă de la CSM Reşiţa şi merge la Unirea Slobozia, echipă care a retrogradat la finalul stagiunii trecute din Liga 1.

Răzvan Grădinaru, prezentat la fosta echipă de Liga 1. Fostul jucător de la Dinamo şi FCSB a semnat

Ajuns la 30 de ani, cel care era văzut drept o mare speranţă când şi-a făcut debutul la seniori, Răzvan Grădinaru are acum o experienţă importantă şi poate să aducă un plus pentru formaţia ialomiţeană, după ce aceasta a picat în liga secundă.

“Bine ai venit, Răzvan Grădinaru! Mijlocașul în vârstă de 30 de ani se alătură lotului echipei noastre pentru noul sezon! Răzvan și-a început cariera la FCSB, iar de-a lungul anilor a mai evoluat pentru Oțelul Galați, Concordia Chiajna, Politehnica Iași, FC Voluntari, Farul Constanța, Gaz Metan Mediaș, Dinamo București, Karmiotissa FC și CSM Reșița.

De asemenea, a îmbrăcat tricoul naționalei de tineret a României. Îi urăm bun venit și mult succes în tricoul galben-albastru!”, a fost anunţul făcut de cei de la Unirea Slobozia pe Facebook.

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Statisticile lui Răzvan Grădinaru la Dinamo şi FCSB

Răzvan Grădinaru făcea, în 2010, trecerea de la juniorii lui Dinamo la cei de la FCSB, iar după 4 ani, când avea 18 ani, acesta era împrumutat de formaţia roş-albastră la Oţelul Galaţi, după care urma o altă mutare temporară la Concordia Chiajna. În cele din urmă, în 2016, el era cedat definitiv la trupa ilfoveană, având doar 10 meciuri jucate la FCSB.

În 2022, Răzvan Grădinaru era luat de Dinamo, de la Gaz Metan, însă rezista doar câteva luni la echipă şi bifa 12 apariţii, înainte de retrogradarea formaţiei alb-roşii în liga secundă. De atunci a tot schimbat echipe şi a fost inclusiv prin străinătate, la Karmiotissa, în Cipru.

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