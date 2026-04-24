Home | Fotbal | Cupa României | Matteo Duţu, la pământ după ce Dinamo a ratat calificarea în finala Cupei României: “Dezamăgirea e că mai erau 2 minute”

Matteo Duţu, la pământ după ce Dinamo a ratat calificarea în finala Cupei României: “Dezamăgirea e că mai erau 2 minute”

Alex Masgras Publicat: 24 aprilie 2026, 0:04

Matteo Duţu, la pământ după ce Dinamo a ratat calificarea în finala Cupei României: Dezamăgirea e că mai erau 2 minute

Matteo Duţu / Sport Pictures

Matteo Duţu a vorbit după eliminarea dramatică a lui Dinamo, din semifinalele Cupei României cu Universitatea Craiova. Formaţia din Ştefan cel Mare a condus până în minutul 119, când Adrian Rus a restabilit egalitatea. Apoi, echipa de pe Oblemenco a obţinut calificarea la loviturile de departajare.

Universitatea Craiova se va duela cu U Cluj pe 13 mai, la Sibiu, pentru Cupa României, în timp ce Dinamo se va concentra doar pe meciurile rămase din acest sezon în play-off.

Matteo Duţu, la pământ după ce Dinamo a ratat calificarea în finala Cupei României: “Iei un gol în ultimul minut şi ieşi afară”

Dezamăgit după această eliminare, Matteo Duţu le-a mulţumit fanilor dinamovişti pentru susţinerea din timpul meciului de pe Arena Naţională, dar îşi îndreaptă atenţia acum către meciul cu Rapid:

“Nu suntem fericiţi. A fost un meci frumos şi pentru noi, şi pentru ei. Aşa e fotbalul, am ajuns la penalty-uri, iar ei au fost mai buni acolo. Avem duminică un meci important şi ne gândim de mâine la Rapid.

Joci un an ca să joci pentru trofee, pentru Cupă, pentru campionat. Iei un gol în ultimul minut şi ieşi afară. Toate sacrificiile de până acum… vă daţi seama.

Când intri şi joci nu te mai gândeşti la presiune. Suporterii au fost minunaţi, toată peluza, toţi suporterii. Mă bucur pentru asta. Am dat tot şi asta a fost. Mergem mai departe şi vrem să luăm ceva în campionat.

Au jucători buni. Au avut o reacţie mai bună decât noi. După un meci în care am fost atenţi tot timpul, a avut loc o greşeală. Trebuie să facem mai puţine greşeli, mai erau două minute. Din păcate am pierdut şi trebuie să mergem înainte.

Nu e vina lor, se întâmplă (n.r. despre jucătorii care au ratat penalty-uri la Dinamo). Nu are nimeni nimic cu ei. I se poate întâmpla oricui. Dezamăgirea e că mai erau două minute.

(n.r. selecţionerul Hagi a fost la meci) E devreme să mă gândesc la asta. Eu mă gândesc la echipă, să mă dezvolt. Dacă o să fie posibilitatea la U21 sau la echipa mare, va fi o mândrie să joc la echipa naţională”, a declarat Matteo Duţu, la primasport.ro.

