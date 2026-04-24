Matteo Duţu, la pământ după ce Dinamo a ratat calificarea în finala Cupei României: “Dezamăgirea e că mai erau 2 minute”

Matteo Duţu a vorbit după eliminarea dramatică a lui Dinamo, din semifinalele Cupei României cu Universitatea Craiova. Formaţia din Ştefan cel Mare a condus până în minutul 119, când Adrian Rus a restabilit egalitatea. Apoi, echipa de pe Oblemenco a obţinut calificarea la loviturile de departajare.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Universitatea Craiova se va duela cu U Cluj pe 13 mai, la Sibiu, pentru Cupa României, în timp ce Dinamo se va concentra doar pe meciurile rămase din acest sezon în play-off.

Matteo Duţu, la pământ după ce Dinamo a ratat calificarea în finala Cupei României: “Iei un gol în ultimul minut şi ieşi afară”

Dezamăgit după această eliminare, Matteo Duţu le-a mulţumit fanilor dinamovişti pentru susţinerea din timpul meciului de pe Arena Naţională, dar îşi îndreaptă atenţia acum către meciul cu Rapid:

“Nu suntem fericiţi. A fost un meci frumos şi pentru noi, şi pentru ei. Aşa e fotbalul, am ajuns la penalty-uri, iar ei au fost mai buni acolo. Avem duminică un meci important şi ne gândim de mâine la Rapid.

Joci un an ca să joci pentru trofee, pentru Cupă, pentru campionat. Iei un gol în ultimul minut şi ieşi afară. Toate sacrificiile de până acum… vă daţi seama.