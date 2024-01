Gest fenomenal făcut de Dan Șucu pentru Horațiu Moldovan, înaintea transferului la Atletico: "Să vadă spaniolii cât îl respectăm" - Antena Sport

Da, am avut mai multe emoții decât de obicei. A fost o încărcătură mare, într-o zi eram într-o parte, într-o zi în alta. La început nu prea am crezut, după ce am văzut că e oficial am zis că e șansa vieții mele. Credeți că Atletico Madrid e de refuzat, poate acest tren nu mai vine. Voi merge să văd ce se întâmplă, voi munci la fel de mult și când va veni șansa să demonstrez că am valoare.

Am vorbit, am o legătură strânsă cu Edi Iordănescu, m-au felicitat. Acum mă concentrez doar la ce am făcut mai departe. De asta e foarte frumos fotbalul, e foarte imprevizibil. Acum 4 ani nu aveam echipă la liga a 2-a, acum semnez cu Atletico. E ceva SF! Le sunt recunoscător fanilor, le mulțumesc enorm„, a declarat Horațiu Moldovan la digisport.ro.

Atletico Madrid va plăti suma de 800.000 de euro, atât cât este clauza de reziliere. Lui Horaţiu Moldovan i s-a propus un contract valabil pe 4 ani şi jumătate. Atletico este dispusă să îi achite un salariu de 800.000 de euro în primul an, după care va creşte progresiv cu câte 180.000 de euro în fiecare sezon. În Giuleşti, Moldovan câştigă 10.000 de euro pe lună.

Rapid, remontada spectaculoasă cu Craiova lui Mititelu

În primul meci al sezonului pentru echipa sa, Cristiano Bergodi, antrenorul Rapidului, a trimis pe teren trei jucători transferaţi în iarnă la formaţia giuleşteană: Djokovic, Krasniqi şi Hasani. În minutul 11 arbitrul Horaţiu Feşnic a întrerupt meciul în urma unui spectacol pirotehnic organizat de suporterii gazdelor, care au aruncat cu petarde şi fumigene pe teren. Partida a fost reluată după patru minute, iar în minutul 25 Dragoş Albu a deschis scorul pentru oaspeţi. Giuleştenii au egalat prin Ermal Krasniqi, în minutul 43, şi la pauză a fost 1-1.

În partea secundă, oltenii au marcat de două ori în cinci minute. Mai întâi a înscris Baeten, în minutul 51, pentru ca Blidar să îl învingă pe Horaţiu Moldovan, aflat, se pare, la ultimul meci sub culorile Rapidului, în minutul 56.

A urmat faza din minutul 68, când un henţ în careu al lui Lacroix a fost analizat de VAR timp de aproape şase minute. Horaţiu Feşnic a dictat penalti şi Rrahmani a marcat de la punctul cu var, în minutul 76. Gazdele au egalat în minutul 81, când Gurău a respins în propria poartă un şut al lui Onea. Ambele echipe au mai trecut pe lângă gol în final de meci, dar cei care au marcat au fost elevii lui Bergodi. Burmaz a înscris şi el la debut, în minutul 90+4, aducând Rapidului prima victorie după cinci etape. S-a încheiat 4-3 pentru Rapid, care este pe locul al treilea în clasament, cu 36 de puncte, iar FCU Craiova, cu 27 de puncte, se află pe poziţia a 10-a.

RAPID: H. Moldovan – Onea, Săpunaru, P. Iacob, Braun – Djokovic, Oaidă (Al. Albu 70), C. Cîrjan (El Sawy 61) – Hasani (Burmaz 61), Rrahmani (I. Cristea 90), E. Krasniqi (Funsho Bamgboye 46). ANTRENOR: Cristiano Bergodi