Giani Kiriță știe care este problema lui Dennis Politic! Mesaj direct pentru atacantul de la Dinamo - Antena Sport

Giani Kiriță știe care este problema lui Dennis Politic! Dennis Politic, în timpul unui meci la Dinamo/ Hepta Giani Kiriță știe care este problema lui Dennis Politic! Fostul jucător de la Dinamo a vorbit deschis despre atacantul din lotul lui Zeljko Kopic. „Câinii" vor să facă uitat sezonul trecut, astfel că au avut parte de un început bun de stagiune. În momentul de față, echipa alb-roșie se află pe locul 4 în Liga 1, cu 8 puncte după 5 etape disputate. Giani Kiriță știe care este problema lui Dennis Politic! Unul dintre cei mai importanți jucători din lotul lui Zeljko Kopic este Dennis Politic. Totuși, acesta are o problemă, în opinia lui Giani Kiriță. Fostul jucător este de părere că atacantul nu este constant. "Am spus-o și anul trecut. Dennis Politic este un jucător foarte talentat, care poate ajunge mai sus decât aici (n.r. – Liga 1). El nu are constanță în jocuri. Face un joc bun, după care… trei nu le mai face deloc. Este o problemă pentru el! Dacă nu are constanță, nu va fi un jucător de top. Astea cu accidentările… nu le comentez. Fotbalistic, dacă nu reușește, mental vorbind, să-și facă o analiză și să înțeleagă că trebuie să fie constant, nu va ajunge sus.

Calități are. Plus că are tot mediul de a face performanță la Dinamo: este căpitan de echipă, este printre cei mai buni fotbaliști, are toate ‘armele’, toată motivația. Dar trebuie să ducă echipa unde îi este locul”, a spus Giani Kiriță, potrivit iamsport.ro.

Andrei Nicolescu, mesaj clar după ce doi titulari de la Dinamo s-au accidentat înaintea derby-ului cu Rapid

Andrei Nicolescu a transmis un mesaj clar, după ce doi titulari de la Dinamo s-au accidentat înaintea derby-ului cu Rapid. Administratorul special al „câinilor” s-a declarat îngrijorat, după ce Dennis Politic şi Hakim Abdallah s-au „rupt” în meciul cu Poli Iaşi.

Dinamo a remizat cu Poli Iaşi, scor 2-2, şi se pregăteşte deja de derby-ul cu Rapid, din Giuleşti. Partida se va disputa duminică, de la ora 21:30, şi va fi în format live text, pe AS.ro.

Andrei Nicolescu a tras concluziile, după egalul cu Poli Iaşi, declarându-se foarte mulţumit de rezultatul şi jocul „câinilor”. Acesta a transmis că Dinamo avea şanse mari să câştige duelul cu moldovenii, dacă Hakim Abdallah şi Dennis Politic nu s-ar fi accidentat. „Trebuie să trecem prin procesul acesta. Orice echipa căreia i se întâmplă să aibă doi accidentați dintre oamenii de bază, cei mai importanți oameni în primele 20 de minute, nu are cum să nu acuze un șoc. Eu vreau să felicit echipa pentru reacție, vreau să felicit copiii pe care îi avem pentru ceea ce au jucat anul acesta, pentru ce au jucat acest meci. Nu ai cum să progresezi fără să treci prin astfel de momente foarte grele. E o bucurie pentru mine că au dovedit că pot fi o echipă și fără liderii lor. Chiar dacă e un egal, pentru mine, personal, e o victorie. Cred că dacă rămâneam cu Politic și Hakim și meciul era un pic echilibrat, astăzi câștigam. În continuare, pentru mine, acest egal este o victorie. Să creștem copii, asta contează. Astăzi am jucat cu trei U21 aproape tot meciul. Este foarte important pentru fotbalul românesc și pentru noi și dacă menținem această intensitate și reușim să avem aceste meciuri bune pentru că cred că am făcut o repriza a doua foarte bună pe posesie, nu știu statistica, dar sigur am avut peste 60% posesie. E o bucurie că băieții care au venit de pe margine au reușit să țină acest ritm. Sunt un pic îngrijorat pentru Politic și pentru Hakim. Sunt oameni de bază, sunt jucători cu foarte multă calitate care pot face diferența oricând. Azi ne-au lipsit”, a declarat Andrei Nicolescu, conform gsp.ro.