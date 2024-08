"Sunt îngrijorat!" Andrei Nicolescu, mesaj clar după ce doi titulari de la Dinamo s-au accidentat înaintea derby-ului cu Rapid - Antena Sport

Andrei Nicolescu, mesaj clar după ce doi titulari de la Dinamo s-au accidentat înaintea derby-ului cu Rapid Andrei Nicolescu / AS.ro Andrei Nicolescu a transmis un mesaj clar, după ce doi titulari de la Dinamo s-au accidentat înaintea derby-ului cu Rapid. Administratorul special al „câinilor” s-a declarat îngrijorat, după ce Dennis Politic şi Hakim Abdallah s-au „rupt” în meciul cu Poli Iaşi. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Dinamo a remizat cu Poli Iaşi, scor 2-2, şi se pregăteşte deja de derby-ul cu Rapid, din Giuleşti. Partida se va disputa duminică, de la ora 21:30, şi va fi în format live text, pe AS.ro. Andrei Nicolescu, mesaj clar după ce doi titulari de la Dinamo s-au accidentat înaintea derby-ului cu Rapid Andrei Nicolescu a tras concluziile, după egalul cu Poli Iaşi, declarându-se foarte mulţumit de rezultatul şi jocul „câinilor”. Acesta a transmis că Dinamo avea şanse mari să câştige duelul cu moldovenii, dacă Hakim Abdallah şi Dennis Politic nu s-ar fi accidentat. „Trebuie să trecem prin procesul acesta. Orice echipa căreia i se întâmplă să aibă doi accidentați dintre oamenii de bază, cei mai importanți oameni în primele 20 de minute, nu are cum să nu acuze un șoc. Eu vreau să felicit echipa pentru reacție, vreau să felicit copiii pe care îi avem pentru ceea ce au jucat anul acesta, pentru ce au jucat acest meci. Nu ai cum să progresezi fără să treci prin astfel de momente foarte grele. E o bucurie pentru mine că au dovedit că pot fi o echipă și fără liderii lor. Chiar dacă e un egal, pentru mine, personal, e o victorie. Reclamă

Cred că dacă rămâneam cu Politic și Hakim și meciul era un pic echilibrat, astăzi câștigam. În continuare, pentru mine, acest egal este o victorie.

Să creștem copii, asta contează. Astăzi am jucat cu trei U21 aproape tot meciul. Este foarte important pentru fotbalul românesc și pentru noi și dacă menținem această intensitate și reușim să avem aceste meciuri bune pentru că cred că am făcut o repriza a doua foarte bună pe posesie, nu știu statistica, dar sigur am avut peste 60% posesie.

E o bucurie că băieții care au venit de pe margine au reușit să țină acest ritm. Sunt un pic îngrijorat pentru Politic și pentru Hakim. Sunt oameni de bază, sunt jucători cu foarte multă calitate care pot face diferența oricând. Azi ne-au lipsit”, a declarat Andrei Nicolescu, conform gsp.ro.

Semnal de alarmă pentru Dinamo, înaintea derby-ului cu Rapid: „E grav!” Basarab Panduru a tras un semnal de alarmă pentru Dinamo, înaintea derby-ului cu Rapid. Acesta consideră că formaţia lui Zeljko Kopic va avea de suferit, date fiind accidentările lui Dennis Politic şi Hakim Abdallah, din meciul cu Poli Iaşi. „Cred că e corect scorul. Dinamo suferă, că se accidentează cei mai buni jucători, Abdallah şi Politic, care cred că era şi în vederile selecţionerului pentru primele meciuri. Dinamo putea avea pe cineva la naţională. Mai gravă a fost la Abdallah, dar Politic a plecat pe picioarele lui. Dinamo nu mai arată la fel după. Dinamo are un prim 11 bun, cu care joci de la egal la egal, dar când apar schimbările e greu să câştigi meciul. Nu credeam că mai egalează, dar autogolul ăla… E Todoroski. Una peste alta e corect rezultatul. Cred că ambele echipe sunt mulţumite. Intră Costin fundaş dreapta, Neagu în atac cu Bani, Borduşanu care nu trebuia să fie titular. Asta spun, iar din acel moment… După n-ai cum să mai fii la fel, dar primul 11 al lui Dinamo e bun. Dacă aceşti jucători nu pot juca, Abdallah şi Politic, deja Dinamo are probleme, că nu prea ai cu cine să-i înlocuieşti. Să fiu corect, dar Bani mereu a făcut ceva când a intrat”, a declarat Basarab Panduru, conform primasport.ro.