Gică Hagi, atac dur la adresa arbitrilor după egalul cu UTA Arad: „Penalty clar!” - Antena Sport

De asemenea, Gică Hagi nu a înțeles motivul pentru care Larie, căpitanul echipei, a văzut cartonașul galben. Acesta nu va mai putea juca în ultima etapă din acest an, cu Rapid, având în vedere că a acumulat mai multe cartonașe galbene. Duelul dintre campioana României și echipa din Giulești va avea loc pe data de 20 decembrie, de la ora 20:30 și va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro.

„În primul rând trebuie să marchezi pentru a câștiga, trebuie să schimbi vitezele. Dacă mergi doar cu 1 și 2 nu poți face nimic. Astăzi nu am fost proaspeți, am avut puține oportunități. Am avut și un penalty, clar, cred eu. Rivaldinho a spus că a fost atins de adversar, nu m-am uitat la fază, dar eu spun că este penalty.

Am avut ocazii puține, nu am fost noi. Am venit să câștigăm, a fost un meci foarte deschis, cu o echipă puternică pe zona centrală. Trebuia să plecăm pe margine, să atacăm spațiile, am vorbit și cu ei, dar nu s-a putut. Am făcut 2 zile pe drum, am făcut tot ce am putut. Sper să găsesc răspunsuri în zilele următoare”, și-a început Gică Hagi discursul, la digisport.ro.

Gică Hagi: „Dacă ăla e cartonaș…”

„Am început exact ca anul trecut, jucam bine acasă, iar în deplasare mai puțin. Antrenorul face parte din fotbal, își asumă. Asta a fost astăzi, mâine poate fi altceva.

Am mai avut un fault care nu era de cartonaș galben. Dacă ăla e cartonaș… la mijlocul terenului. Etapa asta a luat Larie, avem și mulți accidentați. Trebuie să vedem ce putem face. Va lipsi Larie, Nedelcu, Popescu (n.r. în etapa următoare). Mijlocul își dă putere, controlează meciul, dar acum trebuie să găsesc opțiuni. Trebuie să refac acest mijloc. Jucătorii au jucat foarte bine anul trecut, anul acesta, mai puțin.

Acum ne luptăm să intrăm în play-off, acesta este obiectivul. Vom vedea dacă avem forță”, a mai spus „Regele”.