UTA - Farul LIVE TEXT, 14:00. Duel stelar între Mircea Rednic şi Gică Hagi. "Puriul", atac la "Rege" - Antena Sport

Meciul din tur cu UTA a fost echilibrat, ambele echipe puteau să câștige. Așa va fi și acest meci, ne cunoaștem cât de cât bine, am jucat acum o lună, ne ştim şi cred că va fi un meci interesant”, a declarat Gică Hagi în conferință de presă.

Mircea Rednic şi-a avertizat jucătorii

Rednic le-a atras atenţia jucătorilor săi înaintea meciului cu Farul. I-a avertizat în privinţa lui Budescu. Mijlocaşul ofensiv în vârstă de 34 de ani are 5 goluri şi 7 pase decisive în această ediţie a Ligii 1.

„Am jucat cu Farul de curând, ne cunoaștem. A fost un meci bun din partea noastră, am condus de două ori, puteam să și mărim avantajul și la 1-0 și la 2-1, dar ei au revenit. În repriza a doua iar am jucat foarte bine, dar am luat un gol din fază fixă. Îi au pe Budescu și Artean, care dau goluri șablon, din faze fixe.

Așadar, trebuie să fim atenți în special la Budescu, care oricând poate să aibă o execuție, un șut spre poartă de la vestiare sau din spatele terenului. În general, au jucători cu calitate, chiar dacă au și absențe de mai mult timp. Până la urmă, trebuie să ne gândim la noi, să încercăm să ne facem jocul și am demonstrate-o chiar în tur, cu Farul, că o putem face”, a mai spus Rednic.