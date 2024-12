Gică Hagi, prima reacție după Farul - FCSB 1-1: "Sărbătorile vin bine pentru noi!". Ce a spus despre Denis Alibec - Antena Sport

Gică Hagi este antrenorul de la Farul Constanța / Hepta Gică Hagi a oferit prima reacție după Farul – FCSB 1-1. Tehnicianul a vorbit deschis despre prestația jucătorilor săi, din cadrul partidei de la Ovidiu. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Campioana României a punctat prima în cadrul meciului din etapa 20, prin Darius Olaru. Victor Dican a fost însă cel care le-a stricat planurile roș-albaștrilor și care a păstrat un punct la Ovidiu, pentru echipa lui Gică Hagi. Ce a spus Gică Hagi după Farul – FCSB 1-1 După meci, Gică Hagi s-a arătat mulțumit de prestația jucătorilor săi. Acesta i-a evidențiat pe Denis Alibec și pe Ionuț Cojocaru, dar a menționat că și restul jucătorilor au avut un meci bun. Totodată, „Regele” a spus că și-ar fi dorit să obțină cele 3 puncte de la meciul cu FCSB. „Voiam cele 3 puncte, din păcate nu au venit. Jucătorii au dat tot ce au avut mai bun, au crezut până la final. Golul a venit, dar trebuie să credem mult mai mult. Să vedem mai clar, trebuie să facem jocul nostru. Reclamă

În afară de meciul cu Rapid, în toate celelalte meciuri am arătat bine, mai puțin rezultatele. Pe o parte i-am felicitat, am văzut tot efortul pe care l-au făcut. Ne-am bătut, am luat un punct, mergem înainte.

Alibec a muncit bine, și restul au muncit bine. Au fost șanse. Mă gândesc deja la următoarele meciuri. E clar că sunt două deplasări, drumul lung.

(n.r. despre Cojocaru) Din păcate am așteptat mult timp. M-a surprins în play-off-ul trecut, a jucat foarte bine. S-a accidentat din păcate, dar a revenit. Are potențial foarte bun, știe fotbal, vom vedea.

