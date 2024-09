Gică Hagi, un nou transfer la Farul! Prima reacţie a jucătorului după ce a fost prezentat oficial la constănţeni - Antena Sport

Bogdan Ţîru a ajuns mai apoi tot în Polonia, dar la Warta Poznan. Polonezii le-au plătit ardelenilor 150.000 de euro în toamna anului trecut pentru fundaşul român.

Prima reacţie a lui Bogdan Ţîru după ce a semnat cu Farul: „Sunt fericit”

Într-un interviu pentru conturile de socializare ale Farului, Bogdan Ţîru a oferit o primă reacţie după ce a semnat cu echipa lui Gică Hagi.

„(n.r: Cum te simţi la Constanţa?) Fericit. M-am întors în locul în care am crescut, unde am devenit ceea ce sunt.

Am învăţat totul aici. În primii ani în care am ajuns aici am învăţat totul despre fotbal. Sunt fericit că m-am întors aici.

(n.r: Ai luat rapid această decizie, să îmbraci tricoul Farului?) Sincer, m-am gândit, m-am sfătuit şi cu familia. Cred că cea mai bună decizie e să mă întorc acasă. Voi da tot ce pot pentru această echipă şi sper să obţinem cele mai bune rezultate”, a spus Bogdan Ţîru în interviul respectiv.

