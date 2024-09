Veste uriaşă pentru Gică Hagi! Anunţul despre stadionul din Constanţa, care ar urma să-i poarte numele - Antena Sport

Această măsură va contribui inclusiv la semnarea unor contracte pentru obiective majore de investiții, precum stadioanele «Gheorghe Hagi» din Constanța, «Nicolae Dobrin» din Pitești sau patinoarul artificial de la Sfântu Gheorghe, în condițiile în care, în prezent, pentru 220 de obiective de investiții se așteaptă încheierea contractelor de finanțare”, a declarat ministrul Dezvoltării, Adrian-Ioan Veștea, citat într-un comunicat postat pe site-ul Ministerului Dezvoltării.

Proiectul stadionului „Gheorghe Hagi” este realizat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, prin Compania Naţională de Investiţii şi UAT Constanţa, şi are valoarea de 379.000.000 lei fără TVA, fiind cofinanţat de la bugetul local cu 48.000.000 lei fără TVA pentru lucrări de construcţii şi 5.000.000 lei fără TVA pentru asigurarea de utilităţi.

Gică Hagi spunea în aprilie că stadionul nu îi va purta numele

Gică Hagi recunoştea în luna aprilie a acestui an că se vehicula numele său pentru noul stadion din Constanţa. El nu părea însă prea dornic ca noul stadion din Constanţa să se numească „Gheorghe Hagi”.

Hagi atrăgea atenţia că un stadion trebuie întreţinut. El sublinia că e bine să apară sponsori, pentru a se genera nişte fonduri cu care să se întreţină stadionul.

„Nu cred că îmi va purta numele. Stadionul trebuie să fie al Constanţei. Trebuie să aibă un alt nume, nu al meu. Eu am o academie, eu mi-am făcut o academie. Deja am numele undeva, clar, stabil. Am investit tot acolo.

Stadionul nu va avea numele meu. O spun public, chiar dacă prin acte se speculează numele meu. Acolo trebuie să vină un sponsor, un nume, să se ia nişte bani. Un stadion trebuie întreţinut. Nu trebuie să ai doar costuri, ci şi câştiguri.

E bine ca la Constanţa să se gândească la un sponsor foarte mare. Şi eu mi-aş dori lucrul ăsta. Trebuie să producem ca să acoperim costurile. Nu lucrez la stadion. Nu ştiu când va fi gata. Nu e pe teritoriul meu. E o necesitate. Constanţa are nevoie de un stadion”, declara Gică Hagi.