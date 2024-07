Gigi Becali a anunţat că Florinel Coman a plecat de la FCSB: "Ieri am semnat"! Suma e mai mare de 5 milioane de euro - Antena Sport

Gigi Becali a anunţat că Florinel Coman a plecat de la FCSB! Patronul de la FCSB a spus că suma e mai mare de 5 milioane de euro. Coman avea o clauză de reziliere de 5 milioane de euro.

Gigi Becali a spus că suma reală de transfer este de 5.250.000 de euro. Coman va merge şi va face vizita medicală. Coman va juca la Al Gharafa, alături de Joselu, starul de la Real Madrid.

„Două lucruri. Eu nu puteam să spun până acum ce nu știam sigur. Eu spuneam public ce știam. Nici eu nu eram sigur. Spuneam că oamenii vor să plătească clauza. Acum e sigur. Au zis că nu vor să plătească clauza, vor să facă contract de transfer, nu cu clauza.

Ca dovadă că îl vor, am mai negociat și am mai luat încă 250.000. Deci, suma de transfer este de 5.250.000, act de transfer între noi și ei. Ieri am semnat actul de transfer.

Am vorbit cu Florinel. A zis că se duce. N-a putut să discute cu ei, că le-a cerut Edi să se concentreze. Astăzi, am vorbit cu Florinel și a zis că între 15 și 20 se duce să facă vizita medicală și să semneze contractul. Totul este înțeles. Mai rămâne să facă vizita medicală. S-a încheiat„, a spus Gigi Becali la digisport.ro.