Gigi Becali, cucerit de un jucător de la FCSB! E convins că a dat lovitura: „Cel mai bun din România!” - Antena Sport

„Am simţit puţină presiune pentru că e primul meci, toată lumea aşteaptă ceva de la tine. Sunt foarte fericit pentru că am câştigat, asta e cel mai important, meciul a fost dificil pentru noi.

La început, nu ştiam dacă vom juca sau nu meciul. S-a decis că trebuie să jucăm, trebuia să dăm 100% pentru a câştiga, aceasta a fost misiunea, de a lua cele trei puncte.

Multe lucruri, multe sentimente după ce am semnat. Am fost în Grecia cu echipa, totul s-a petrecut foarte repede, multe emoţii. Sunt foarte mândru, am jucat azi, ce săptămână incredibilă am avut. Voi da tot ce am mai bun, sunt la cel mai bun club din România, am venit cu multă încredere. Oamenii m-au adus aici, au încredere în mine.

Sper să ne calificăm în runda următoare, e un adversar foarte puternic. Sperăm să obţinem un rezultat bun. Obiectivul e să câştigăm”, a declarat Jordan Gele, conform digisport.ro, după Gloria Buzău – FCSB 0-2.