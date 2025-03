Gigi Becali i-a decis soarta lui Ştefan Târnovanu, după gafa uriaşă din Dinamo - FCSB 1-2: "La revedere!" - Antena Sport

Nu mă intereseză ofertele. Iau zeci de milioane din calificări şi vând unul cu 5. La revedere cu 5 şi 7 milioane la Becali. Ce Galatasaray, la revedere”, a declarat Gigi Becali, la Palat, după Dinamo – FCSB 1-2.

Gigi Becali o schimbă pe FCSB din temelii

Gigi Becali face schimbări la FCSB. Patronul campioanei tocmai a anunţat că va aduce încă 4 jucători în pauza de vară pentru a forţa calificarea în grupa de Liga Campionilor. Mai mult, latifundiarul din Pipera se bazează şi pe revenirile a 4 jucători care au lipsit la derby-ul de pe Arena Naţională, contra celor de la Dinamo.

Gigi Becali nu se dezminte. Spune că va aduce încă 4 jucători la FCSB pentru a forţa calificarea îm grupa de Champions League. A dezvăluit că cei 4 sunt deja acontaţi, dar nu a vrut să îi nominalizeze. „Investesc, uite ce aduc. 4 jucători. Olaru, Tănase, Şut, Popescu şi Lixandru şi mai aduc încă 4, deci 9. La anul pot să am o echipă fără nici unul pe teren faţă de cei de aseară. Am 4 arvuniţi. Să zicem mersi, am jucat 20 de meciuri în Europa”, a spus Gigi Becali.