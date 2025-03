Gigi Becali o schimbă pe FCSB din temelii! Câţi jucători va aduce în pauza de vară: "O să am o altă echipă" - Antena Sport

Gigi Becali face schimbări la FCSB. Patronul campioanei tocmai a anunţat că va aduce încă 4 jucători în pauza de vară pentru a forţa calificarea în grupa de Liga Campionilor. Mai mult, latifundiarul din Pipera se bazează şi pe revenirile a 4 jucători care au lipsit la derby-ul de pe Arena Naţională, contra celor de la Dinamo.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gigi Becali e decis să o ducă pe FCSB în Champions League. Spune că va investi masiv la finalul sezonului. Mai mult, a anunţat că e posibil ca niciunul dintre jucătorii care au câştigat cu Dinamo să nu mai fie titulari la următorul Derby de România, din sezonul viitor.

Gigi Becali face revoluţie la FCSB

Gigi Becali nu se dezminte. Spune că va aduce încă 4 jucători la FCSB pentru a forţa calificarea în grupa de Champions League. „Investesc, uite ce aduc. 4 jucători. Olaru, Tănase, Şut, Popescu şi Lixandru şi mai aduc încă 4, deci 9. La anul pot să am o echipă fără nici unul pe teren faţă de cei de aseară. Am 4 arvuniţi. Să zicem mersi, am jucat 20 de meciuri în Europa”, a spus Gigi Becali.

Mai mult, Gigi Becali spune că Dinamo poate deveni o mare echipă, dar cu o singură condiţie. Trebuie să investească în jucători, aşa cum o fac FCSB, CFR Cluj şi Universitatea Craiova. „Dinamo a avut 4 rupturi şi noi slavă Ţie Doamne. Dinamo e pe drumul bun. Kopic ştie fotbal, să aducă jucători. Uite, Rotaru i-a luat pe I’van, pe Cicâldău, se leagă. Varga a dat 2,5 milioane pe ăla. Fără să cheltui nu reuşeşti”, a mai spus Becali, la o conferinţă de presă de la Palat.

Pentru cei de la FCSB urmează un nou meci pe Arena Naţională. Sâmbătă, de la ora 21.15, campioana va evolua pe teren propriu, în faţa celor de la Universitatea Cluj.