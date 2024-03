Gigi Becali i-a făcut praf pe Coman şi Olaru: "Au fost zero! Nu am avut niciun jucător pe teren!" Ameninţări pentru jucători - Antena Sport

Gigi Becali a fost extrem de furios după Rapid – FGCSB 4-0

Şi-a desfiinţat toate vedetele după umilinţa din derby Gigi Becali i-a făcut praf pe Coman şi Olaru Gigi Becali a fost extrem de furios după Rapid – FCSB 4-0. Şi-a desfiinţat toate vedetele după umilinţa din derby. Coman, Olaru şi Târnovanu au fost distruşi de patron.

Gigi Becali a spus că şi Ştefan Târnovanu riscă să piardă echipa.

„Nu sunt amărât. Ei au fost o echipă de fotbal, noi nu am fost. Coman, Olaru, Băluţă, Tavi Popescu au fost zero. Nu mai spun de Târnovanu, că poate nu mai intră tot el. Şi la primul gol, dar şi la golul primit la colţul scurt. E mingea lui, nu am avut niciu jucător pe teren. Olaru, căpitanul echipei a fost zero. Tavi bag unul de 16 ani, să văd„, a spus Gigi Becali la primasport.ro.