Elias Charalambous rămâne la FCSB! Gigi Becali a făcut anunțul: "I-am pus încă 50.000" - Antena Sport

„(n.r. s-a închis cu Charalambous, semnează prelungirea?) Da, el nu voia pentru el. El a zis ‘domne, am venit cu impresarul ăla, nu iau niciun ban, vreau cutare, nu știu ce’.

Am vorbit cu el. ‘Uite, mă, îți mai pun la contract încă 50.000 de euro la premiere, oricare din ele, inclusiv Conference, și bani să-i dea impresarului, adică să-i dea el comisionul cum ar veni. I-am mai pus încă 50.000 și gata.

Are 12.500 de euro salariu, cam așa. I-am mai dat încă 50.000 de euro în plus premiere la calificări. Am pus încă 100.000 de euro, 50.000 pentru el și 50.000 să-i dea la impresar. Salariul a rămas la fel”, a spus Gigi Becali, la primasport.ro.

Când va fi oficializat transferul lui Dennis Politic la FCSB

Gigi Becali a anunţat că s-a înţeles cu cei de la Dinamo, dar şi cu jucătorul pentru a-l aduce pe Dennis Politic la FCSB. Acum, şi administratorul special al celor de la Dinamo, Andrei Nicolescu, a confirmat informaţia.