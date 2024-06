Gigi Becali, ofertă pentru un jucător de la FCU Craiova! Ce răspuns i-a dat Adrian Mititelu - Antena Sport

Galatasaray a câştigat la FIFA. Clubul patronat de Gigi Becali trebuie să achite costurile de judecată, în valoare de 20.000 de euro.

„Jucătorul a fost transferat la Ankaragucu pe 20 august, iar calificarea (n.r – în grupele UEFA Champions League) a fost obținută pe 29 august. Clauza nu s-a activat, iar suma nu trebuie plătită”, şi-a motivat judecătorul decizia.

Anunţul victoriei lui Galatasaray la FIFA a fost făcut de avocatul turc Fatih Şaşıoğlu, pe contul său de X (fostul Twitter). El a arătat şi documentul oficial al FIFA Football Tribunal, care atestă victoria Galatei în procesul cu FCSB.

„Ne judecăm cu ei acum. Trebuie să luăm un milion de euro, că el a participat în Liga Campionilor. Ei au zis ‘Da, domne, dar nu era la noi’. Păi, nu era la voi, dar a și jucat. Nu că nu era la voi. A și jucat două meciuri. Atunci ne judecăm la FIFA, așteptăm. Poate să dureze și un an. 100% ne luăm banii pe Moruțan”, declara Gigi Becali în octombrie 2023.

Un atacant care marchează „la foc automat” a fost propus la FCSB!

Arnel Jakupovic, vârful de atac al lui Maribor, echipă din prima ligă slovenă, ar putea ajunge la FCSB. Potrivit surselor AntenaSport, Gigi Becali ar trebui să plătească 1.2 milioane de euro ca să îl transfere.

Austriacul de 25 de ani are cifre senzaţionale la Maribor. El a marcat 16 goluri şi a dat 2 assist-uri în acest sezon în campionatul Sloveniei.

Jakupovic are selecţii în toate naţionalele Under ale Austriei. Pentru Austria U21 a marcat 6 goluri în 16 meciuri jucate. Are dublă cetăţenie, austriacă şi pe cea a Bosniei şi Herţegovinei.