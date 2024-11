Gigi Becali râde de Rapidul lui Marius Şumudică: "Să intre mai întâi în play-off, și vedem apoi" - Antena Sport

Gigi Becali s-a amuzat pe seama rivalei Rapid şi a lui Marius Şumudică, atunci când a vorbit despre contracandidatele la titlu ale FCSB din acest an. După victoria cu liderul U Cluj, campioana a ajuns pe 5, cu 24 de puncte şi un meci în minus disputat.

Rapid e şi ea pe loc de play-off, pe 6, şi vine după 10 puncte acumulate în ultimele patru etape din Liga 1. Chiar şi aşa, Becali nu îi vede pe giuleşteni să aibă puterea să lupte pentru al patrulea titlu din istoria clubului.

Gigi Becali trimite săgeţi către Rapid: „Să intre în play-off şi vorbim”

„Da, cam așa. Păi și Rapid. Dar știți care e treaba? Eu nu mă bag să zic. Dar Șumudică a spus că anul ăsta nu se bat la titlu, că vor podiumul acum și că la anul se bat la titlu. Înseamnă că ei știu mai bine echipa lor decât mine, nu?

Eu de când am intrat în fotbal, știu că am zis că vreau campionatul și Cupa. Așa am comentat. Am zis eu vreodată de locul 2, de podium, de play-off, cum zic ei? Ei, dacă zic așa, lasă-i să se bată ei la play-off, la podium, și să iau eu campionatul.

Rapid nu e chiar aproape de noi. Rapid să intre mai întâi în play-off, și vedem apoi. Au 23 de puncte? Noi 24 și un meci în minus”, a spus Gigi Becali, citat de gsp.ro.