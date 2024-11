Gigi Becali, în extaz după U Cluj - FCSB 1-2: "Echipă mare"! Nu ia în calcul pentru titlu liderul din Liga 1: "N-au avut nimic" - Antena Sport

Gigi Becali s-a arătat foarte mulţumit de evoluţia echipei sale după U Cluj – FCSB 1-2. Patronul roş-albaştrilor a mărturisit că nu se aştepta ca echipa lui să obţină o victorie atât de lejeră la Cluj.

Chiar dacă U Cluj este în continuare lider în Liga 1, Gigi Becali nu ia în calcul echipa lui Neluţu Sabău în lupta pentru titlu.

Gigi Becali şi-a ridicat în slăvi echipa după U Cluj – FCSB 1-2

„Echipă mare, atât timp cât ai 4-5 jucători de bază pe care nu-i poți folosi și câștigi detașat, e o echipă mare.

Am câștigat foarte lejer. Nu mă așteptam să fi fost ei mai buni, nu-mi fac probleme pentru ei, că o să fie campioni, nu am nicio problemă (n.r. cu U Cluj), nu e concurentă la campionat, asta e valoarea ei. Nu mă așteptam să fim atât de puternici, cu atâtea lipsuri. Mă gândeam să scoatem un egal măcar, deși nu gândesc niciodată așa. După, la 1-0, nu-mi mai făceam probleme. A crescut încrederea jucătorilor, noi pasăm. Am făcut țesătură de pase. Ei nu au avut nimic, mare lucru nu au avut”, a declarat Gigi Becali pentru gsp.ro după U Cluj – FCSB 1-2.

U Cluj – FCSB 1-2! „Roş-albaştrii” au urcat pe loc de play-off! Daniel Bîrligea a reușit o „dublă”! Adrian Șut a fost eliminat

Partida U Cluj – FCSB 1-2, capul de afiş al etapei cu numărul 16 din Liga 1, a fost transmisă în format LIVE TEXT pe AS.ro. Cu această victorie, FCSB a urcat pe loc de play-off. Campioana României e pe locul 5 în Liga 1, cu 24 de puncte. Roş-albaştrii au şi o restanţă de disputat, cu FC Botoşani.