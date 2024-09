Gigi Becali, replică devastatoare pentru Louis Munteanu: "Să împartă inteligenţa lui la 3!". Patronul FCSB-ului nu s-a abţinut - Antena Sport

Gigi Becali, replică devastatoare pentru Louis Munteanu Gigi Becali, răspuns la gestul făcut de Louis Munteanu / Colaj Digisport/Profimediaimages Gigi Becali a avut o replică devastatoare pentru Louis Munteanu, după dubla marcată de atacantul de 22 de ani în CFR Cluj – FCSB, scor 2-2, din etapa a 9-a a Ligii 1. Latifundiarul din Pipera nu s-a putut abţine când a văzut gestul făcut de jucătorul pe care şi-a dorit să îl transfere în această vară la campioana României. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ După cele două goluri, Louis Munteanu a mers la cameră şi s-a prefăcut că îşi şterge ochii. Acesta i-a şi „atacat” pe fundaşii centrali ai roş-albaştrilor, Dawa şi Mihai Popescu. Gigi Becali, replică devastatoare pentru Louis Munteanu „Nu l-am luat, dacă vrea să mai plângă el încă odată…eu am plâns atunci, când nu am putut să-l iau, la figurat, cum spune şi el. Gestul nu e urât, e chiar amuzant„, a declarat Gigi Becali la digisport.ro. Gigi Becali nu a trecut nici declaraţia dată de Louis Munteanu despre fundaşii FCSB-ului. „Dawa și Popescu sunt fundași agresivi și am zis să fiu acolo în fața porții, pentru că inteligenți ca mine n-au cum să fie”, a spus atacantul CFR-ului. Replica patronului roş-albaştrilor a venit la două zile distanţă. A fost una dură la adresa jucătorului pe care era dispus să plătească 2 milioane de euro. „Aici nu doar că e mai reuşită, dar ca să fac eu o glumă, trebuie să împartă inteligenţa lui la vreo 3-4, lui Dawa, Mihai Popescu. Nu-i rău. Cu iteligenţa pot să-i răspuns şi eu, să înmulţuească inteligenţa lui cu trei, să vadă cât are Dawa„, a declarat finanţatorul campioanei României. Reclamă

Reclamă

Louis Munteanu a explicat gesturile făcute după golurile din CFR Cluj – FCSB 2-2: „Ştiu ei mai bine”

Atacantul clujenilor a fost autorul unei duble în derby-ul cu FCSB din Gruia, încheiat la egalitate, scor 2-2. Fostul atacant de la Farul Constanţa, dorit de FCSB şi Rapid vara aceasta, a deschis scorul în minutul 36, cu o execuţie superbă.

Munteanu a reuşit dubla în debutul reprizei secunde, în minutul 49. Cu toate acestea, FCSB a reuşit să revină şi să obţină un punct, graţie golurilor marcate de Băluţă şi Dawa.

„Un meci greu, cu un adversar dificil şi zic că am făcut o partidă bună, dar am făcut greşelile de pe final şi, când ai în faţă o echipă cu calitate, vine peste tine. Am ieşit, că m-am încărcat puţin, am fost şi la naţională, am fost pe drumuri şi eu am cerut schimbarea.

Reclamă

Pentru mine şi prietenii mei au fost acele semne, gesturi pentru prietenii mei, care ştiu ei mai bine. Nu, pentru nimic. Când vii la CFR e presiune mereu, nu doar pe mine, ci pe fiecare jucător care e aici. Vrem să câştigăm meci de meci şi să câştigăm meciul. M-am gândit înainte de meci să fiu mai mult în careu, că Dawa şi Mihai Popescu sunt agresivi şi am zis să fiu acolo în faţa porţii, că inteligenţi ca mine nu au cum să fie. Aşa acum am mai spus. Din mici detalii au întors jocul, iar dacă se evita cea de la primul gol poate închideam jocul sau mai marcarcam un gol”, a declarat Louis Munteanu la finalul derby-ului.

Reclamă