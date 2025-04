Gigi Becali s-a dezlănţuit după FCSB-U Cluj! Când va sărbători echipa sa titlul de campioană: "Restul se vor bate pentru locul 2" + Verdict despre penalty-ul primit - Antena Sport

Gigi Becali a lansat o nouă aroganţă la adresa rivalelor din Liga 1. După FCSB-U Cluj 1-0, campioana s-a îndepărtat la 3 puncte de Universitatea Craiova şi la 5 de CFR Cluj. Cele două se vor întâlni în meci direct luni, de la ora 20.30.

Gigi Becali este extrem de mulţumit după victoria cu U Cluj. Asta chiar dacă recunoaşte că echipa lui Elias Charalambous a jucat slab în meciul contra şepcilor roşii.

Gigi Becali, mesaj direct pentru rivale

Gigi Becali este optimist în privinţa luptei la titlu. Spune că peste două etape adversarele celor de la FCSB se vor lupta pentru locul secund. Speră ca echipa sa să le învingă pe Craiova şi CFR Cluj în următoarele două runde. „Craiova o să iasă la joc, U Cluj nu a ieşit la joc. Şi CFR trebuie să iasă la joc că nu au ce face. Dacă fac egal luni ne ducem la 4 puncte de CFR şi la două de Craiova. Încă două meciuri mai sunt şi ne distrăm. Se bat restul pentru locul 2. După două meciuri se vor bate toţi la locul 2. Vine şi Lixandru cu Rapid, cum să ne bată”, a spus Gigi Becali, la finalul meciului, conform digisport.ro.

Latifundiarul din Pipera e optimist înaintea meciului cu Craiova. Anunţă trei reveniri importante în echipa lui Elias Charalambous. „Cu Craiova o să fie Şut, Tănase şi George Popescu. Nu putea juca decât 20 de minute Popescu.

Chiricheş nu mai putea că altfel rămânea. Dacă omul vrea să iasă nu mă supăr eu dacă nu mai poate. Poa teomul a vrut mai devreme şi am zis eu să mai joace. Şi Cisotti poate voia mai devreme, dar am zis eu să mai stea. Antrenorii fac ajustările nu eu. Am vorbit cu ei, mi-au spus. Au făcut ce pot să facă şi eu vă spun ce au făcut”, a mai spus Becali.