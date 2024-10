Giovanni Becali a spus ce îi lipseşte lui Darius Olaru pentru a se transfera de la FCSB: "Sper ca Lucescu să îl ajute" - Antena Sport

FCSB a condus cu 3-1, dar meciul s-a aprins după golul de 3-2 marcat de Cestor cu o lovitură de cap, din careu. Gigi Becali i-a reproşat lui Olaru atitudinea din finalul meciului. Patronul FCSB-ului a explicat că îl ceartă pe căpitanul FCSB-ului pentru ca jucătorul să ştie de frică. Becali preciza şi că Olaru a refuzat să primească o mărire de salariu, pentru a nu i se mări clauza.

„Dacă ne conduce Buzău, nu e în regulă! Dacă au câştigat, ce? Dacă am ajuns să dăm minge lungă cu Buzău în prelungiri, de parcă jucam cu PAOK. Nu se poate! Sunt foarte mulţumit, le mulţumesc şi lor că am câştigat 3 puncte, dar nu mi-a plăcut atitudinea din final a lui Olaru. Pentru ce tot dai pase decisive, nu are rost! Pentru ce să mai obosească echipa, să se întoarcă să recupereze mingea. Pentru ce?

Olaru este el şi restul lumii. Dar asta nu înseamnă că nu-l cert şi pe el, că va face de frică ce spun eu. Îl cert să nu mai facă data viitoare aşa. Mai este un sfert de oră, distraţi-vă cu adversarul, pasaţi la portar. Când ai un gol diferenţă, trebuie să-l dai pe următorul”, spunea Gigi Becali la digisport.ro.