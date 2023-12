Horaţiu Moldovan, anunţ direct despre viitorul său după ce a fost din nou MVP-ul Rapidului: "Acum mă pot gândi!" - Antena Sport

Reclamă

„Cred că e un rezultat echitabil, ambele echipe am avut ocaziile noastre. Am întâlnit campioana României, domnul Hagi merită tot respectul pentru ceea ce face aici.

Am văzut doar faza cu Budescu, cred că a fost fault. În rest nu vreau să comentez, nu ştiu (n.r. despre golurile anulate).

Cred că mergem printr-un moment greu, nu am mai câştigat de 7-8 meciuri. Trebuie să le cerem scuze suporterilor, s-a promis locurile 1-3. Cred că ne ajută acest sistem play-off, când se înjumătăţesc punctele. E posibil orice.

Acum mă pot gândi la ceea ce urmează pentru mine. Stau cu familia să fac sărbătorile fericite şi dacă va veni o ofertă foarte bună, mă pot pregăti să fac pasul afară. A fost un pas încărcat şi mă bucur… am avut rezultatele pe care le doream la naţională, am avut prestaţii bune şi la Rapid. Mă bucur că am terminat anul sănătos”, a spus Horațiu Moldovan, potrivit digisport.ro.

Rapid a ajuns la şase meciuri la rând fără victorie în Liga 1. Ultimul succes datează de pe 5 noiembrie, când giuleştenii s-au impus în deplasarea cu FCSB. Pentru Farul a fost a doua „remiză albă” la rând.

Farul a înscris încă din minutul 2, prin Louis Munteanu, dar golul a fost anulat pentru o poziţie de ofsaid. Giuleştenii au replicat prin ocazia lui Borja Valle, şut pe lângă poartă, în minutul 8. După cinci minute Vînă a lovit bara, iar Funsho Bamgboye a trimis pe lângă poartă în minutul 23. Gazdele au mai avut un gol anulat în minutul 45+2, la Artean, şi încă unul în minutul 59, la Mazilu, jucător aflat la ultimul meci pentru constănţeni.