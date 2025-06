Ianis Zicu nu şi-a putut stăpâni lacrimile după ce Metaloglobus a promovat: "Niciodată nu m-am bucurat aşa" - Antena Sport

“E foarte adevărat. Nu doar cel mai mic din play-off, dar cel mai mic din Liga 2. Nu am adus bani de acasă, că nu sunt acţionar. Aştept clubul să le ofere jucătorilor o primă consistentă. A spus patronul că vorbim după meci. Eu am prima în contract. Sincer, nici nu ştiu. Nici prima de play-off nu o ştiam, am primit-o de la patron.

(n.r. despre zvonurile legate de Farul) Nu, am avut discuţii cu mai multe cluburi din Liga 1, dar am considerat că trebuie să merg până la capăt. De mâine am timp să mă gândesc. Acum sunt fericit că am promovat, aş fi fost trist pentru jucători dacă mergeam în altă parte şi nu promovam.

Le-am zis jucătorilor că am câştigat 9 trofee, dar niciodată nu m-am bucurat ca în seara asta. Senzaţia asta de antrenor te aduce în starea asta, la fericirea asta care se declanşează prin lacrimi”, a declarat Ianis Zicu, la digisport.ro.

Mihai Bordeianu, avertisment pentru propria echipă

Mihai Bordeianu s-a prăbuşit emoţional după ce Poli Iaşi a retrogradat în liga secundă. Deşi porneau ca mari favoriţi în faţa celor de la Metaloglobus, moldovenii au pierdut returul de la Clinceni şi au ajuns în Divizia B.