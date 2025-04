„Îi e frică, sunt prea specialist”. Gigi Becali, mesaj direct pentru Dan Petrescu înainte de FCSB - CFR Cluj - Antena Sport

„Dacă e bine, Gheorghiță o să fie titular și Miculesc vârf. Ai văzut, bă? Îi zic și echipa lui Dan Petrescu! Am zis-o, gata, ce să mai! I-am dat și echipa, na!

În poartă Târnovanu, în stânga Radunovic, dreapta Crețu, centrali Mihai Popescu cu Ngezana – Chiricheș, Șut, Tănase, Cisotti, Gheorghiță – Miculescu.

El are curaj să mi-o zică mie? Băi, întreabă-l, are curaj să mi-o zică? Îi e frică, sunt prea specialist și îl paradesc. Șumudică sau cineva care curaj să îi zică echipa lui Gigi Becali? Petrescu are curaj să o dea?”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro, înainte de FCSB – CFR Cluj.

Gigi Becali, în culmea fericirii după ce Şumudică i-a smuls un punct CFR-ului

Gigi Becali a fost foarte fericit după ce Rapid a obţinut un egal în meciul de luni seară cu CFR Cluj, din deplasare. Ardelenii au deschis rapid scorul, în minutul 7, dar în repriza a doua Rapid a controlat jocul şi a reuşit să înscrie prin Kait (min. 52), după o pasă excelentă a lui Petrila.