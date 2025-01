"Îi mulţumim!" Cătălin Cîrjan a numit eroii lui Dinamo după egalul cu Universitatea Craiova: "O să zic şi de el" - Antena Sport

Cătălin Cîrjan i-a felicitat pe Alexandru Roşca şi Răzvan Patriche după ce meciul dintre Dinamo şi Universitatea Craiova s-a încheiat la egalitate, scor 1-1.

Fostul jucător de la Arsenal a apreciat efortul din apărare al celor doi şi consideră că au un merit uriaş pentru punctul obţinut pe stadionul Ion Oblemenco.

Cătălin Cîrjan i-a felicitat pe Roşca şi Patriche

Cătălin Cîrjan a avut în minutul 14 o ocazie foarte bună de a deschide scorul, dar şutul său din interiorul careului s-a dus puţin pe lângă poartă. Jocul lui Dinamo după acel moment din prima repriză a fost sub aşteptări, lucru subliniat şi de fostul jucător de la Arsenal.

Cu toate acestea, Cîrjan a dezvăluit că discuţiile de la pauză, atât între jucători, cât şi cele cu antrenorul Zeljko Kopic, au fost benefice. Dinamo a restabilit egalitatea în debutul reprize secunde şi a obţinut în cele din urmă un punct cu care Cîrjan se mulţumeşte, ţinând cont de modul în care a decurs prima repriză:

„Un meci dificil, ştiam că e un adversar foarte puternic. Cred că am început meciul bine, am avut ocazia mea, am dat puţin pe lângă poartă. Nu am jucat prima repriză aşa cum ne doream, în a doua am fost mai agresivi. În final am arătat că suntem o echipă puternică, o familie.