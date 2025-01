Universitatea Craiova - Dinamo LIVE TEXT (20:30). Primul derby din 2025. Oltenii vor să-şi ia revanşa pentru meciul din tur - Antena Sport

Zeljko Kopic ştie cum se va termina derby-ul Universitatea Craiova – Dinamo

În cadrul conferinței de presă premergătoare derby-ului din Bănie, Zeljko Kopic a dezvăluit cum şi-a pregătit elevii pentru a obţine victoria în fața echipei antrenate de Costel Gâlcă.

“(n.r. Sunteți pregătiți de meciul cu Universitatea Craiova?) Da, suntem nerăbdători să începem. Am avut o perioadă bună de pregătire în Turcia, în ciuda faptului că a fost destul de scurtă.

Mergem la Craiova să jucăm un fotbal bun și să ne luptăm. O să dăm totul pentru a câștiga. Un derby aduce mereu ceva extra în teren.

Primul meci contra Craiovei a fost special, în tur, când am terminat cu doi jucători mai puțin pe gazon. Jucătorii noștri știu că vor avea un meci dificil, cu adversari ambiționați și mai mult de eșecul din prima partidă, dar suntem pregătiți și vrem să învingem.

Ne respectăm adversarii. O să jucăm în același stil la Craiova cum am făcut-o și în tur”, a declarat Zeljko Kopic, în cadrul conferinței conferința de presă.

Mesajul lui Costel Gâlcă înainte de derby-ul cu Dinamo

„Ştiu că este un meci important pentru noi, cu un rival, Dinamo a crescut mult în ultimul an, a demonstrat-o prin jocurile pe care le-a făcut, e meritul antrenorilor, lotului al celor de la scouting, care au adus jucători foarte buni. Dar şi ei au puncte slabe. Pentru noi, e important să ne concentrăm doar pe joc şi toată energia noastră să fie acolo, să ne gândim la cele 3 puncte.

Fac un apel la jucătorii şi suporterii noştri să ne concentrăm doar pe joc, să lăsăm deoparte ce s-a întâmplat în meciul tur. Avem calitate în echipă, un joc foarte bun şi trebuie să câştigăm. Politic e un jucător important pentru ei. Ne dorim să aducem un atacant, dar trebuie să ne uităm bine şi să alegem bine, sunt mulţi jucători propuşi, este vorba şi de fair-play-ul financiar şi este mai greu.

De la începutul sezonului erau trei jucători care puteau pleca în orice moment Ivan, Mitriţă şi Bancu. Sierra a plecat din probleme personale, nu pentru că am renunţat noi la el. Bineînţeles că mi-a dat planurile peste cap, pentru că era un jucător care putea să ne ajute, dar când jucătorii nu sunt sută la sută cu mintea aici, e greu să-i opreşti. Am demonstrat că putem câştiga şi pe terenuri impracticabile, dacă avem atitudine. Am avut condiţii bune, am jucat şi amicale, este perfect că am rămas în ţară”, a declarat Costel Gâlcă, la conferința de presă.