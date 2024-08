Ilie Dumitrescu, val de laude pentru FCSB după 1-1 cu Sparta Praga: "Cel mai bun meci din ultimii ani" - Antena Sport

Ilie Dumitrescu, val de laude pentru FCSB după 1-1 cu Sparta Praga Ilie Dumitrescu, în timpul unui eveniment / Profimedia Images Ilie Dumitrescu a lansat un val de laude pentru FCSB, după 1-1 cu Sparta Praga. Fostul internațional a recunoscut că roș-albaștrii au avut o prestație excelentă, în deplasarea din Cehia. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Campioana României a obținut un rezultat bun pe terenul celor de la Praga, iar astfel calificarea va fi decisă la retur, care se va juca la București. Partida este programată pe 13 august și va începe de la ora 21:30. Ilie Dumitrescu, val de laude pentru FCSB după 1-1 cu Sparta Praga Ilie Dumitrescu este de părere că FCSB a făcut „cel mai bun meci din ultimii ani” în fața celor de la Sparta. Fostul internațional a transmis că formația din Cehia nu este una accesibilă și că echipa lui Elias Charalambous a jucat foarte bine. „Echipa asta (n.r. – Sparta Praga) nu este slabă. A jucat foarte bine FCSB în seara asta. Este cel mai bun meci din ultimii ani făcut de FCSB, la un nivel superior. Și cu Coman, și cu toată echipa aia, dar în seara asta a făcut cel mai consistent meci, cel mai bun meci, cel mai solid meci. Reclamă

Sparta nu este o echipă ușoară, o să vedeți și la București”, a spus Ilie Dumitrescu, la digisport.ro.

De asemenea, Ilie Dumitrescu l-a lăudat și pe Darius Olaru, despre care a dat de înțeles că este unul dintre cei mai importanți jucători din lotul campioanei.

”Dar în seara asta, FCSB s-a ridicat la un nivel foarte bun. Linia de mijloc a fost superioară celor de la Sparta. Lixandru, Șut, Olaru… Olaru împinge jocul. Olaru are personalitate. Olaru este genul de jucător care poate să-i pună în valoare pe cei trei.

Dacă materializau ocaziile, erau cu un pas în play-off. Pasa aia a lui Olaru pentru Băluță, extraordinară. Dacă prinde cadrul porții, e gol”, a mai adăugat fostul internațional. lex Băluţă, plin de încredere după Sparta Praga – FCSB 1-1 Alex Băluţă a declarat că este plin de încredere după Sparta Praga – FCSB 1-1. Campioana României a remizat în Cehia, în prima manşă a turului 3 preliminar UEFA Champions League. Formaţia roş-albastră a deschis scorul prin Dawa, în minutul 61, dar a fost egalată de Olatunji, în minutul 78. FCSB a scăpat de o înfrângere în prelungiri, atunci când golul lui Karinen din minutul 90+3 a fost anulat. Alex Băluţă, cel care a semnat una dintre cele mai mari ocazii ale meciului, a revenit la Praga, acolo unde a jucat pentru rivala lui Sparta, Slavia. În ciuda rezultatului de egalitate, Băluţă crede că jocul trebuie să le dea speranţe fotbaliştilor lui Elias Charalambous pentru returul de săptămâna viitoare: „Mă aşteptam la un meci de luptă. E o echipă puternică, practică acest joc direct, bazat mult pe forţă. Cred că am avut ocazii mai mari decât ei, puteam să plecăm cu o victorie de aici. Ne-au surprins prin faze fixe, cornere, prin out-uri. Şi noi am arătat bine. Noi am reuşit să stăm foarte bine în teren din punct de vedere tactic. Am făcut tot ce ne-au cerut Elias şi Pinti. Nu le-am dat multe oportunităţi, nici nu cred că se aşteptau. Aştept cu nerăbdare returul şi sper să ne calificăm.

Nu trebuie să ne luăm după meciurile din trecut, meciurile nu seamănă între ele. În seara asta am arătat că se poate şi eu zic că putem să arătăm ceva şi în retur. Nu le-a mai ieşit jocul pe care îl practică ei.

Am fost motivat, am jucat multe meciuri aici. Am fost optimist, le-am spus băieţilor că trebuie să avem curaj, atitudine. Eu cred că am arătat toate aceste lucruri. Cu puţin noroc, dacă jucăm cum am jucat în seara aceasta, putem reuşi ceva măreţ”, a declarat Alex Băluţă, potrivit sport.ro.