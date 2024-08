"Putem reuşi ceva măreţ" Alex Băluţă, plin de încredere după Sparta Praga - FCSB 1-1: "Nici nu cred că se aşteptau" - Antena Sport

Alex Băluţă, plin de încredere după Sparta Praga - FCSB 1-1: "Nici nu cred că se aşteptau" Alex Băluţă / Profimedia Alex Băluţă este plin de încredere după Sparta Praga – FCSB 1-1. Campioana României a remizat în Cehia, în prima manşă a turului 3 preliminar UEFA Champions League. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Formaţia roş-albastră a deschis scorul prin Dawa, în minutul 61, dar a fost egalată de Olatunji, în minutul 78. FCSB a scăpat de o înfrângere în prelungiri, atunci când golul lui Karinen din minutul 90+3 a fost anulat. „Putem reuşi ceva măreţ” Alex Băluţă, plin de încredere după Sparta Praga – FCSB 1-1: „Nici nu cred că se aşteptau” Alex Băluţă, cel care a semnat una dintre cele mai mari ocazii ale meciului, a revenit la Praga, acolo unde a jucat pentru rivala lui Sparta, Slavia. În ciuda rezultatului de egalitate, Băluţă crede că jocul trebuie să le dea speranţe fotbaliştilor lui Elias Charalambous pentru returul de săptămâna viitoare: „Mă aşteptam la un meci de luptă. E o echipă puternică, practică acest joc direct, bazat mult pe forţă. Cred că am avut ocazii mai mari decât ei, puteam să plecăm cu o victorie de aici. Ne-au surprins prin faze fixe, cornere, prin out-uri. Şi noi am arătat bine. Noi am reuşit să stăm foarte bine în teren din punct de vedere tactic. Am făcut tot ce ne-au cerut Elias şi Pinti. Nu le-am dat multe oportunităţi, nici nu cred că se aşteptau. Aştept cu nerăbdare returul şi sper să ne calificăm. Reclamă

Reclamă 4

Nu trebuie să ne luăm după meciurile din trecut, meciurile nu seamănă între ele. În seara asta am arătat că se poate şi eu zic că putem să arătăm ceva şi în retur. Nu le-a mai ieşit jocul pe care îl practică ei.

Am fost motivat, am jucat multe meciuri aici. Am fost optimist, le-am spus băieţilor că trebuie să avem curaj, atitudine. Eu cred că am arătat toate aceste lucruri. Cu puţin noroc, dacă jucăm cum am jucat în seara aceasta, putem reuşi ceva măreţ”, a declarat Alex Băluţă, potrivit sport.ro.

Gigi Becali a anunţat un transfer după Sparta Praga – FCSB: „Îl conving”

Gigi Becali a anunţat un transfer după Sparta Praga – FCSB! Patronul roş-albaştrilor crede că îl va convinge miercuri pe Florin Tănase să semneze cu FCSB.

Reclamă

Gigi Becali a spus că nu e mulţumit nici de David Miculescu, nici de Daniel Popa. Chiar şi dacă nu bate palma cu Tănase, Becali tot e determinat să mai aducă un atacant la FCSB. „Va veni un jucător, un atacant, trebuie neapărat. Nu avem atacant. Să vedem cu Tănase, cred că mâine (n.r.: miercuri) îl conving. El va juca, cine să joace? (n.r.: Florin Tănase). Se antrenează. N-avem atacant. Nici ăla, nici ăla nu au arătat nimic. David Miculescu mă aştepta să câştige duelurile. Nu a câştigat nici duelurile. Popa ăla măcar a câştigat duelurile”, a spus Gigi Becali la digisport.ro.