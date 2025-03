Imagini virale cu Gigi Becali! Latifundiarul din Pipera, oprit în trafic. A anunţat obiectivul celor de la FCSB în timp ce conducea - Antena Sport

Gigi Becali / profimedia Şeful celor de la FCSB, Gigi Becali, a fost protagonistul unui nou moment savuros, petrecut în trafic. Latifundiarul din Pipera a fost oprit de doi fani care l-au chestionat în privinţa obiectivului campioanei după înfrângerea în faţa celor de la Lyon. Patronul roş-albaştrilor a spus clar. Echipa sa se va concentra pe meciurile din Liga 1, după înfrângerea categorică în faţa celor de la Lyon, scor 1-3. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Gigi Becali nu s-a răzgândit. Anunţase şi la finalul meciului cu francezii că nu-l mai interesează returul. Va trimite mai multe rezerve în meciul din Franţa. Gigi Becali, viral pe tik-tok Gigi Becali nu se fereşte să vorbească şi în trafic. A fost oprit de doi fani ai celor de la FCSB. Binedispus, şeful campioanei le-a răspuns curiozităţilor fanilor. Le-a spus celor cu care a intrat în dialog că echipa se va concentra de acum pe lupta din campionat. @lucian92r #fy #fyp #foryoupage❤️❤️ #viral_video #becali ♬ sunet original – LucianJipa😈 Reclamă

”Cine-i harnic și muncește are tot ce vrea, nu-i pasă de nimic când e iarna grea (n.r. râde). Mai bine așa (n.r. că FCSB a pierdut cu Lyon). Mai bine ca să putem să ne ținem de campionat”, a spus Gigi Becali, în clipul care a fost postat pe TikTok cel mai probabil de către unul dintre cei doi care l-au chestionat pe milionar. Pentru FCSB urmează un nou meci important în Liga 1. Duminică, de la ora 20.00, joacă pe Arena Naţională cu Craiova lui Rădoi. Meciul acesta va decide echipa care va termina sezonul regulat pe primul loc. Înaintea partidei, campioana are un punct avans faţă de rivala din Craiova. Cine termină pe primul loc sezonu regulat are un pic avantaj în play-off. Are prima etapă pe teren propriu împotriva echipei care va termina sezonul regulat pe poziţia a şasea. Apoi, joi, FCSB are returul cu Lyon, de la ora 22.00.