În afară de aducerea lui Marius Ştefănescu, Gigi Becali e convins că a mai dat o lovitură în această vară: "E un mare câştig" - Antena Sport

Ca dovadă că îl vor, am mai negociat și am mai luat încă 250.000. Deci, suma de transfer este de 5.250.000, act de transfer între noi și ei. Ieri am semnat actul de transfer.

Am vorbit cu Florinel. A zis că se duce. N-a putut să discute cu ei, că le-a cerut Edi să se concentreze. Astăzi, am vorbit cu Florinel și a zis că între 15 și 20 se duce să facă vizita medicală și să semneze contractul. Totul este înțeles. Mai rămâne să facă vizita medicală. S-a încheiat„, a spus Gigi Becali la digisport.ro.

Gigi Becali a dezvăluit şi salariul uriaş pe care Florinel Coman îl va avea în Qatar. Transferul lui Coman în Qatar încă nu este finalizat, dar „Mbappe de România” este aproape de plecarea de la FCSB.

„De ce e proastă (n.r. vestea)? Lasă, să se ducă băiatul, ia 2 milioane de euro pe an. Arabii (n.r. qatarezii), ei au băgat. Ne bagă banii acum, gata. Ce, stă FCSB în unul sau doi sau trei jucători? Face Domnul, de te duce și în primăvara de Champions League. Dar ce crezi?“, a spus Gigi Becali pentru fanatik.ro.