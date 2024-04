Învins de fosta echipă, Marian Aioani a repetat obsesiv patru cuvinte! Explicaţii pentru forma dezastruoasă a Rapidului - Antena Sport

Marian Aioani a repetat obsesiv patru cuvinte, după Farul – Rapid, scor 3-1, în prima etapă a returului play-off-ului. Portarul giuleştenilor a venit cu explicaţii pentru forma dezastruoasă prin care care trece echipa lui Dan Şucu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fostul goalkeeper al Farului a acuzat o accidentare şi a fost schimbat de Bogdan Lobonţ la pauză. Înlocuitorul lui, Drăghia, a primit două goluri şi Rapid a rămas fără victorie în play-off. „Ne-am pus piedică singuri!”, au fost cuvintele pe care Aioani le-a tot spus în timpul interviului.

Marian Aioani a repetat obsesiv patru cuvinte

„Nu ştiu ce am. Este o seară tristă pentru noi, nu am reuşit să fim mai lucizi în faţa porţii. La 1-1 am avut ocazii mari.