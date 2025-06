"Am îmbătrânit, nu mai simt adrenalina". Cristi Pustai, prima reacţie după ce a promovat în Liga a 2-a cu Bistriţa - Antena Sport

Cristi Pustai a oferit prima reacţie, după ce a promovat-o în Liga a 2-a pe Bistriţa. Antrenorul ajuns la 57 de ani a transmis că a trăit la intensitate maximă duelul cu SCM Râmnicu Vâlcea.

Gloria Bistriţa va evolua în Liga a 2-a, în sezonul viitor. Echipa lui Cristi Pustai a învins-o la loviturile de departajare, scor 5-4, pe SCM Râmnicu Vâlcea.

Cristi Pustai, prima reacţie după ce a promovat în Liga a 2-a cu Bistriţa

Cristi Pustai a declarat că a “îmbătrânit”, deoarece nu s-a putut uita la cum jucătorii săi au executat loviturile de departajare. Cel supranumit “Profesorul” a mai spus că duelul a fost unul foarte dificil, iar jucătorii săi vor sărbători cu “cântece şi poezii”.

“Cred că am îmbătrânit, nu mai simt adrenalina. Nu am putut să mă uit la penalty-uri. M-am rugat și a fost bine. Felicit adversarul. Noi știm ce am făcut, am muncit un an de zile.

Era păcat, dar acum așa e la aceste baraje. E foarte greu. De mâine începem calculele. În seara asta avem cântece, poezii”, a declarat Cristi Pustai, conform digisport.ro, după ce Bistriţa a promovat în Liga a 2-a.