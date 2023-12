Ionuţ Chirilă, plan perfect pentru Dinamo! Cum ar fi vrut să-i ducă pe "câini" în Champions League - Antena Sport

În urmă cu câteva zile, Eugen Voicu, unul dintre acţionarii lui Dinamo, a anunţat că Ovidiu Burcă nu va pleca de la formaţia din Ştefan cel Mare, şi va ocupa poziţia de consilier în cadrul clubului.

„NU rămân în club și NU sunt sau voi fi implicat în vreo decizie în ceea ce privește managementul de orice fel al clubului, lucru pe care l-am precizat foarte clar în conferința de presă susținută în momentul când am decis să ne oprim.

Pentru moment, capitolul Dinamo este unul închis. Ma odihnesc puțin și mă voi implica total într-un viitor proiect care să fie la nivelul ambițiilor mele profesionale. Am o relație bună cu toți cei de la Dinamo, la fel cum am avut peste tot unde am profesat.

Viața merge înainte iar eu vreau să mă concentrez exclusiv pe cariera de antrenor”, a declarat Ovidiu Burcă, conform gsp.ro.