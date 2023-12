Răsturnare de situaţie la Dinamo! Ovidiu Burcă, anunţ despre rămânerea la echipă: "Am o relaţie bună cu toţi!" - Antena Sport

Reclamă

Burcă a venit însă cu lămuriri, şi a transmis clar că Dinamo reprezintă pentru el un capitol închis. Antrenorul a declarat că, cel puţin pentru moment, nu vrea să se mai implice la formaţia alb-roşie, însă susţine că e gata să revină alături de „câini” în viitor.

„NU rămân în club și NU sunt sau voi fi implicat în vreo decizie în ceea ce privește managementul de orice fel al clubului, lucru pe care l-am precizat foarte clar în conferința de presă susținută în momentul când am decis să ne oprim.

Pentru moment, capitolul Dinamo este unul închis. Ma odihnesc puțin și mă voi implica total într-un viitor proiect care să fie la nivelul ambițiilor mele profesionale. Am o relație bună cu toți cei de la Dinamo, la fel cum am avut peste tot unde am profesat.

Viața merge înainte iar eu vreau să mă concentrez exclusiv pe cariera de antrenor”, a declarat Ovidiu Burcă, conform gsp.ro.

Zeljko Kopic, mesaj direct după ce a debutat cu stângul pe banca lui Dinamo

Zeljko Kopic a transmis un mesaj direct după ce a debutat cu stângul pe banca lui Dinamo. Noul tehnician al „câinilor” a vorbit despre meciul cu Sepsi.

După această partidă, Zeljko Kopic a analizat prestația noilor săi jucători, care nu au reușit să îl bucure la debutul pe banca echipei. „Câinii” nu au reușit să iasă din forma proastă la debutul croatului, dar, este de notat faptul că acesta a pregătit echipa doar pentru câteva zile, înainte de partida din etapa a 18-a. „Am avut mai multe oportunități în repriza secundă. Jucătorii sunt pregătiți să lupte, să joace mai bine de la meci la meci. A fost primul meu meci, am făcut schimbări la pauză, nu pot spune că cineva și-a câștigat locul de titular. Totuși, am jucat mai bine în repriza a 2-a a partidei. O să jucăm mult mai bine, așa cum am făcut-o în repriza a 2-a astăzi. Mă aștept ca jucătorii să înțeleagă ce înseamnă Dinamo și să facă tot ce pot pentru a ieși din această situație. Nu vreau să vorbesc despre arbitraj, dar sper că cei care analizează acest meci să analizeze și această situație. Problema echipei este una mentală. Nu este ușor să convingi jucătorii că au valoare. Trebuie să aibă încredere, dar sunt convins că putem juca un fotbal bun. În momentul de față trebuie să analizăm forma jucătorilor și să vedem care sunt opțiunile cele mai bune, pentru viitor”, a spus antrenorul lui Dinamo, potrivit digisport.ro.